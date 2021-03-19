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19 марта, источник: ТАСС

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 19 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 223 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Найджел Доус (30-я минута) и Станислав Галиев (63). У «Салавата Юлаева» отличился Петр Хохряков (16). На пятой минуте матча в результате столкновения со Стефаном Да Костой травму получил нападающий уфимцев Владимир Жарков, он покинул лед в при помощи партнеров и врача команды.

Матч стал юбилейным для двух игроков «Ак Барса». Доус провел свою 600-ю игру в КХЛ, а защитник Микаэль Викстранд — 100-ю. Также свой 450-й матч в КХЛ провел нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». В первом матче серии казанцы одержали победу со счетом 4:1. Следующий матч пройдет в Уфе 21 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал «Ак Барс», в двух — «Салават Юлаев».

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). «Салават Юлаев» стал чемпионом по итогам сезона-2010/11.

Ак Барс
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
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