«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Найджел Доус (30-я минута) и Станислав Галиев (63). У «Салавата Юлаева» отличился Петр Хохряков (16). На пятой минуте матча в результате столкновения со Стефаном Да Костой травму получил нападающий уфимцев Владимир Жарков, он покинул лед в при помощи партнеров и врача команды.

Матч стал юбилейным для двух игроков «Ак Барса». Доус провел свою 600-ю игру в КХЛ, а защитник Микаэль Викстранд — 100-ю. Также свой 450-й матч в КХЛ провел нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». В первом матче серии казанцы одержали победу со счетом 4:1. Следующий матч пройдет в Уфе 21 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал «Ак Барс», в двух — «Салават Юлаев».