«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 19 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда
ТАСС, 19 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Найджел Доус (30-я минута) и Станислав Галиев (63). У «Салавата Юлаева» отличился Петр Хохряков (16). На пятой минуте матча в результате столкновения со Стефаном Да Костой травму получил нападающий уфимцев Владимир Жарков, он покинул лед в при помощи партнеров и врача команды.
Матч стал юбилейным для двух игроков «Ак Барса». Доус провел свою 600-ю игру в КХЛ, а защитник Микаэль Викстранд — 100-ю. Также свой 450-й матч в КХЛ провел нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух — уфимский клуб (7:3, 3:2). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны