Марченко забрал у «Динамо» шанс. СКА вырвал победу за три минуты до сирены!

«Динамо» лишило СКА преимущество домашнего льда

Уже на самом старте полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции московское «Динамо» лишило СКА преимущества домашнего льда. 18 марта команда Владимира Крикунова обыграла «армейцев» (4:1) в Санкт-Петербурге, и теперь для выхода в следующую стадию турнира ей достаточно ни разу не проиграть принципиальному сопернику на льду «ВТБ-Арены».

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Бело-голубые повели в серии второго раунда плей-офф со счётом 1−0. При этом динамовцы четыре раза обыграли «армейский» клуб в регулярном чемпионате. Таким образом, активная победная серия столичной команды в матчах со СКА составляет пять встреч. Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ обыграло СКА пять раз подряд. Прежняя максимальная серия побед составляла четыре встречи (2012, 2014, 2020−2021).

Стоит заметить, что антирекорд СКА в КХЛ — шесть поражений подряд от одного соперника во встречах с ЦСКА в сезонах-2015/2016 и 2018/2019. Таким образом динамовцы могли повторить худшую серию «армейского» клуба в матчах с одним и тем же соперников. Для этого нужно необходимо было обыграть «армейцев» во второй встрече в Санкт-Петербурге.

СКА возвращает Хелльберга и Ткачёва, «Динамо» теряет Кагарлицкого

Перед стартом второго матча большое внимание было приковано к изменениям в составах команд. В первую очередь вызывал интерес ответ на вопрос, какие выводы сделает из поражения тренерский штаб СКА. Российский голкипер «армейцев» Александр Самонов в четверг провёл один из самых неудачных матчей в нынешнем сезоне. 25-летний вратарь допустил оплошности в эпизодах с шайбами Михала Чайковски и Андрея Сергеева, за что и поплатился отправлением на скамейку запасных в субботу.

На последний рубеж СКА на сей раз был отправлен шведский голкипер Магнус Хелльберг, что повлекло за собой вывод из состава его соотечественника Мальте Стрёмвалля — всему виной лимит на легионеров. Их в «армейском» клубе целых семь человек, так что двое хоккеистов неизменно оказываются лишними. Впрочем, о существовании финского центрфорварда Миро Аалтонена мы уже начинаем забывать. Последний раз 27-летний нападающий выходил на лёд в последнем матче регулярного чемпионата.

Вернулся в состав и нападающий Владимир Ткачёв. Лучший бомбардир СКА в минувшей регулярке частенько оказывается вне заявки «армейцев» по игровым причинам. Стоит Ткачёву провести хотя бы один матч на невысоком уровне — как тут же представители питерского клуба врубают воспитательные санкции в отношении 25-летнего форварда. Любопытно, что в составе на второй матч с «Динамо» Ткачёв заменил Антона Бурдасова, который обладает одним из лучших бросков в своей команде.

Тренерский штаб московского «Динамо» пошёл на перемены в победном составе не от самой хорошей жизни. В конце прошлого матча тяжёлую травму получил один из главных лидеров бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий. В его отсутствии место на правом краю ведущего звена гостей занял Даниил Тарасов. В свою очередь Владимир Брюквин переместился в шведскую тройку к Оскару Линдбергу и Магнусу Пяярви, а Андрей Алексеев получил шанс дебютировать в нынешнем плей-офф. В воротах остался Иван Бочаров, проведший первую встречу на очень высоком уровне.

Дуэль вратарей

Основные события в стартовой двадцатиминутке начали происходить в середине периода, когда в бокс для штрафников отправился форвард гостей Илья Круглов. Для начала от синей линии опасно набрасывал защитник Игорь Ожиганов — и Бочаров лишь в последний момент успел разобраться с трафиком и парировать шайбу ловушкой. Опасную контратаку в меньшинстве организовал Оскар Линдберг — броску шведского форварда не хватило точности.

Как только закончилось удаление Круглова, сразу же удалился защитник СКА Антон Белов. В отличие от прошлого матча, сегодня гостям не удалось реализовать первое большинство. Моменты для этого были, в частности в упор атаковал Тарасов, но Хелльберг оказался на месте. Первый период прошёл в равной борьбе, но заброшенных шайб мы так и не дождались.

Вышеупомянутый Тарасов стал самым заметным игроком «Динамо» в первом периоде — на его счёт пришлась ровно половина бросков его команды в створ ворот СКА (пять из десяти). Под занавес отрезка мог забивать Владислав Ефремов, но Лукас Бенгтссон успел подставить клюшку под бросок нападающего «Динамо», в результате чего шайба пролетела выше ворот СКА.

На шестой минуте второго периода мини-шедевр пытался сотворить Андрей Кузьменко. Один из самых креативных форвардов «армейской» команды на скорости объехал Андрея Миронова, выкатился на пятак московского «Динамо» и дважды побеспокоил Бочарова — вратарь бело-голубых отбился. Справился страж динамовских ворот со своей работой и в остальных эпизодах, которых в этой двадцатиминутки хватало.

Пользуясь эффектом дальней лавки, хозяева провели второй отрезок с заметным позиционным преимуществом. «Армейцы» запирали соперника в зоне, активно использовали наложения звеньев и атаковали при любой возможности. Гости допустили пару оплошностей при выводе шайбы из своей зоны, за которые едва не поплатились большими неприятностями. За вторые 20 минут матча подопечные Брагина произвели 15 бросков в створ ворот «Динамо», но желаемого так и не добились. Динамовцы искали голевого счастья в редких контратаках, но Хелльберг также находился начеку. Субботним вечером долгое время оба голкипера были на высоте, оставляя ворота в неприкосновенности на протяжении большей части матча.

Марченко использовал удаление Яшкина

На старте третьего периода активизировались бело-голубые — во многом помогли им в этом удаления «армейцев». Сначала нарушил правила Виктор Антипин, а затем удалился и Евгений Кетов. За несколько секунд до второго нарушения Шипачёв выкатился «один в ноль» с Хелльбергом, но шведский голкипер переиграл Вадима в очной дуэли. А следом Кетов поехал применять силовой приём против своего друга, но хит получился неудачным. Помимо двух минут за удар коленом, Евгений получил ещё и повреждение и отправился в раздевалку.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d731653f3bca52dd82736cc71a2da7a3_hd/q778209/7204951faa1f3e88c1f085add812aa32/4771932513?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Своими шансами гости в этом матче воспользоваться не сумели, за что и были наказаны за две минут до конца основного времени. В чужой зоне неоправданное удаление схватил Дмитрий Яшкин, и Кирилл Марченко использовал лишнего, удачно сыграв на добивании. СКА вырвал победу во втором матче в Санкт-Петербурге, благодаря чему сравнял счёт в серии с «Динамо». Следующие два матча состоятся в Москве.