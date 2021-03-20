Марченко забрал у «Динамо» шанс. СКА вырвал победу за три минуты до сирены!
«Армейцы» избежали повторения антирекорда КХЛ по поражениям в матче с одним и тем же соперником. Счёт в серии с «Динамо» сравнялся.
«Армейцы» избежали повторения антирекорда КХЛ по поражениям в матче с одним и тем же соперником. Счёт в серии с «Динамо» сравнялся.
Уже на самом старте полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции московское «Динамо» лишило СКА преимущества домашнего льда. 18 марта команда Владимира Крикунова обыграла «армейцев» (4:1) в
Стоит заметить, что антирекорд СКА в КХЛ — шесть поражений подряд от одного соперника во встречах с ЦСКА в сезонах-2015/2016 и 2018/2019. Таким образом динамовцы могли повторить худшую серию «армейского» клуба в матчах с одним и тем же соперников. Для этого нужно необходимо было обыграть «армейцев» во второй встрече в
Перед стартом второго матча большое внимание было приковано к изменениям в составах команд. В первую очередь вызывал интерес ответ на вопрос, какие выводы сделает из поражения тренерский штаб СКА. Российский голкипер «армейцев» Александр Самонов в четверг провёл один из самых неудачных матчей в нынешнем сезоне. 25-летний вратарь допустил оплошности в эпизодах с шайбами Михала Чайковски и Андрея Сергеева, за что и поплатился отправлением на скамейку запасных в субботу.
На последний рубеж СКА на сей раз был отправлен шведский голкипер Магнус Хелльберг, что повлекло за собой вывод из состава его соотечественника Мальте Стрёмвалля — всему виной лимит на легионеров. Их в «армейском» клубе целых семь человек, так что двое хоккеистов неизменно оказываются лишними. Впрочем, о существовании финского центрфорварда Миро Аалтонена мы уже начинаем забывать. Последний раз 27-летний нападающий выходил на лёд в последнем матче регулярного чемпионата.
Тренерский штаб московского «Динамо» пошёл на перемены в победном составе не от самой хорошей жизни. В конце прошлого матча тяжёлую травму получил один из главных лидеров
Основные события в стартовой двадцатиминутке начали происходить в середине периода, когда в бокс для штрафников отправился форвард гостей Илья Круглов. Для начала от синей линии опасно набрасывал защитник Игорь Ожиганов — и Бочаров лишь в последний момент успел разобраться с трафиком и парировать шайбу ловушкой. Опасную контратаку в меньшинстве организовал Оскар Линдберг — броску шведского форварда не хватило точности.
Как только закончилось удаление Круглова, сразу же удалился защитник СКА Антон Белов. В отличие от прошлого матча, сегодня гостям не удалось реализовать первое большинство. Моменты для этого были, в частности в упор атаковал Тарасов, но Хелльберг оказался на месте. Первый период прошёл в равной борьбе, но заброшенных шайб мы так и не дождались.
Вышеупомянутый Тарасов стал самым заметным игроком «Динамо» в первом периоде — на его счёт пришлась ровно половина бросков его команды в створ ворот СКА (пять из десяти). Под занавес отрезка мог забивать Владислав Ефремов, но Лукас Бенгтссон успел подставить клюшку под бросок нападающего «Динамо», в результате чего шайба пролетела выше ворот СКА.
Пользуясь эффектом дальней лавки, хозяева провели второй отрезок с заметным позиционным преимуществом. «Армейцы» запирали соперника в зоне, активно использовали наложения звеньев и атаковали при любой возможности. Гости допустили пару оплошностей при выводе шайбы из своей зоны, за которые едва не поплатились большими неприятностями. За вторые 20 минут матча подопечные Брагина произвели 15 бросков в створ ворот «Динамо», но желаемого так и не добились. Динамовцы искали голевого счастья в редких контратаках, но Хелльберг также находился начеку. Субботним вечером долгое время оба голкипера были на высоте, оставляя ворота в неприкосновенности на протяжении большей части матча.
На старте третьего периода активизировались
Своими шансами гости в этом матче воспользоваться не сумели, за что и были наказаны за две минут до конца основного времени. В чужой зоне неоправданное удаление схватил Дмитрий Яшкин, и Кирилл Марченко использовал лишнего, удачно сыграв на добивании. СКА вырвал победу во втором матче в
Сергей Емельянов