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21:08 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»

ТАСС, 20 марта. Омский «Авангард» на домашней площадке одержал победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 2 356 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе хозяев забросили Дамир Шарипзянов (33-я минута) и Сергей Толчинский (75). У «Металлурга» отличился Максим Карпов (34). На 34-й минуте матча защитник омичей Кирилл Готовец получил большой дисциплинарный штраф за подножку и покинул игровую площадку. На 42-й минуте защитник «Авангарда» Оливер Каски забил гол, но после видеопросмотра взятие ворот не было засчитано.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше в моменте с голом Толчинского отметился передачей и набрал очки в 11-м матче подряд, американский форвард побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Всего в его активе 15 (9 голов + 6 передач) очков в 11 последних встречах. Еще один нападающий омичей Алексей Потапов отметился передачей в моменте с голом Шарипзянова и достиг отметки в 100 набранных очков в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 22 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Металлург» ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).

Авангард
2:1ОТ
0:0, 1:1, 0:0
Металлург Мг
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