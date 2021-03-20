«Авангард» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»

Шайбы в составе хозяев забросили Дамир Шарипзянов (33-я минута) и Сергей Толчинский (75). У «Металлурга» отличился Максим Карпов (34). На 34-й минуте матча защитник омичей Кирилл Готовец получил большой дисциплинарный штраф за подножку и покинул игровую площадку. На 42-й минуте защитник «Авангарда» Оливер Каски забил гол, но после видеопросмотра взятие ворот не было засчитано.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше в моменте с голом Толчинского отметился передачей и набрал очки в 11-м матче подряд, американский форвард побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Всего в его активе 15 (9 голов + 6 передач) очков в 11 последних встречах. Еще один нападающий омичей Алексей Потапов отметился передачей в моменте с голом Шарипзянова и достиг отметки в 100 набранных очков в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 22 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).