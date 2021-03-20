«Авангард» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»
ТАСС, 20 марта. Омский «Авангард» на домашней площадке одержал победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда
ТАСС, 20 марта. Омский «Авангард» на домашней площадке одержал победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда
Шайбы в составе хозяев забросили Дамир Шарипзянов (33-я минута) и Сергей Толчинский (75). У «Металлурга» отличился Максим Карпов (34). На 34-й минуте матча защитник омичей Кирилл Готовец получил большой дисциплинарный штраф за подножку и покинул игровую площадку. На 42-й минуте защитник «Авангарда» Оливер Каски забил гол, но после видеопросмотра взятие ворот не было засчитано.
Нападающий «Авангарда» Рид Буше в моменте с голом Толчинского отметился передачей и набрал очки в 11-м матче подряд, американский форвард побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Всего в его активе 15 (9 голов + 6 передач) очков в 11 последних встречах. Еще один нападающий омичей Алексей Потапов отметился передачей в моменте с голом Шарипзянова и достиг отметки в 100 набранных очков в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 22 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в