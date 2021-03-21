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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА вышел на первое место в КХЛ по числу сухих матчей в розыгрышах Кубка Гагарина

В субботу, 20 марта, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, СКА в 30-й раз в своей истории сыграл на ноль в плей-офф чемпионатов страны. Первый «сухарь» на свой счёт записал Кирилл Кореньков 5 марта 1993 года в матче СКА — «Торпедо» (У-К) — 7:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем были ещё три матча без пропущенных шайб в Суперлиге и 26 — в розыгрышах Кубка Гагарина. По этому показателю СКА вышел на первое место среди клубов КХЛ, обойдя «Ак Барс», на счету вратарей которого 25 «сухарей». Во вчерашнем матче ворота СКА защищал шведский голкипер Магнус Хелльберг.

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