СКА вышел на первое место в КХЛ по числу сухих матчей в розыгрышах Кубка Гагарина

Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, СКА в 30-й раз в своей истории сыграл на ноль в плей-офф чемпионатов страны. Первый «сухарь» на свой счёт записал Кирилл Кореньков 5 марта 1993 года в матче СКА — «Торпедо» (У-К) — 7:0.

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