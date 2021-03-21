СКА вышел на первое место в КХЛ по числу сухих матчей в розыгрышах Кубка Гагарина
В субботу, 20 марта, во втором матче серии
В субботу, 20 марта, во втором матче серии
Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в
Как сообщает
Затем были ещё три матча без пропущенных шайб в Суперлиге и 26 — в розыгрышах Кубка Гагарина. По этому показателю СКА вышел на первое место среди клубов КХЛ, обойдя «Ак Барс», на счету вратарей которого 25 «сухарей». Во вчерашнем матче ворота СКА защищал шведский голкипер Магнус Хелльберг.