Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.03
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.03
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» третий раз обыграл «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров (18-я минута) и Михаил Глухов (24). У хозяев отличился Дмитрий Кугрышев (21).

Для главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартальнова этот матч стал 100-м в рамках плей-офф КХЛ. По этому показателю он уступает только Олегу Знарку (120 матчей), возглавляющему московский «Спартак», и экс-главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову (117).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч серии состоится 23 марта в Уфе.

Читайте также
Салават Юлаев
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Ак Барс
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
Загадочное исчезновение Ови. Он оставил команду по ходу игры
Василевского называют лучшим в мире. Он повторил рекорд «Тампы»
Капризов пережил позор в Америке. Его команда проиграла 0:6
«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом
«Реал Сосьедад» - «Барселона» и другие матчи примеры (видео)
«Рома» - «Наполи» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь