«Ак Барс» третий раз обыграл «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда
Воскресная встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров (18-я минута) и Михаил Глухов (24). У хозяев отличился Дмитрий Кугрышев (21).
Для главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартальнова этот матч стал 100-м в рамках
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч серии состоится 23 марта в Уфе.