«Ак Барс» третий раз обыграл «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ

Воскресная встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров (18-я минута) и Михаил Глухов (24). У хозяев отличился Дмитрий Кугрышев (21).

Для главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартальнова этот матч стал 100-м в рамках плей-офф КХЛ. По этому показателю он уступает только Олегу Знарку (120 матчей), возглавляющему московский «Спартак», и экс-главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову (117).

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