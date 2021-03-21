ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА вышел вперед в серии второго раунда
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА вышел вперед в серии второго раунда
Третья встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу ЦСКА, в составе которого шайбы забросили Константин Окулов (11-я минута) и Антон Слепышев (62). У «Локомотива» отличился Павел Тютнев (45).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.