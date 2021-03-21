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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

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Источник: Спорт РИА Новости

Третья встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу ЦСКА, в составе которого шайбы забросили Константин Окулов (11-я минута) и Антон Слепышев (62). У «Локомотива» отличился Павел Тютнев (45).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.

Локомотив
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
ЦСКА
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