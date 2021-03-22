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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» сожалеет об инциденте с болельщиками перед игрой с «Салаватом»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выразил сожаление по поводу поведения своих болельщиков перед третьим матчем серии второго раунда плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» в воскресенье в Уфе обыграл «Салават Юлаев» (2:1) и повел 3−0 в серии до четырех побед. Перед началом матча болельщики казанцев начали скандировать название своей команды во время исполнения гимна Башкортостана.

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Команда
Ак Барс

«Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к, а капелла, как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча Кубка Гагарина. Инцидент, случившийся на “Уфа-Арене” — это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор по поводу инцидента. Отметим, что диалог прошёл в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков», — говорится в заявлении на сайте «Ак Барса».

«Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось. «Ак Барс» всецело поддерживает дружеские отношения между двумя республиками, развивает совместный бренд «Зелёного дерби» — лучшего противостояния в КХЛ. В матчах регулярного чемпионата на формах команд изображены флаги Башкортостана и Татарстана, фан-движения клубов находятся в тесном контакте и проводят совместные хоккейные матчи. «Ак Барс» с уважением относится к возможности исполнения национальных гимнов перед стартом матчей КХЛ — уникальной привилегии, которой обладают только два российских региона, — добавил в казанском клубе.

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