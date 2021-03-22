«Ак Барс» сожалеет об инциденте с болельщиками перед игрой с «Салаватом»
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выразил сожаление по поводу поведения своих болельщиков перед третьим матчем серии второго раунда
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выразил сожаление по поводу поведения своих болельщиков перед третьим матчем серии второго раунда
«Ак Барс» в воскресенье в Уфе обыграл «Салават Юлаев» (2:1) и повел 3−0 в серии до четырех побед. Перед началом матча болельщики казанцев начали скандировать название своей команды во время исполнения гимна Башкортостана.
«Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к, а капелла, как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча Кубка Гагарина. Инцидент, случившийся на “Уфа-Арене” — это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями
«Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось. «Ак Барс» всецело поддерживает дружеские отношения между двумя республиками, развивает совместный бренд «Зелёного дерби» — лучшего противостояния в КХЛ. В матчах регулярного чемпионата на формах команд изображены флаги Башкортостана и Татарстана,