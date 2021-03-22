«Ак Барс» сожалеет об инциденте с болельщиками перед игрой с «Салаватом»

«Ак Барс» в воскресенье в Уфе обыграл «Салават Юлаев» (2:1) и повел 3−0 в серии до четырех побед. Перед началом матча болельщики казанцев начали скандировать название своей команды во время исполнения гимна Башкортостана.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Ак Барс

«Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к, а капелла, как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча Кубка Гагарина. Инцидент, случившийся на “Уфа-Арене” — это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор по поводу инцидента. Отметим, что диалог прошёл в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков», — говорится в заявлении на сайте «Ак Барса».