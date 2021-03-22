«Авангард» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»
ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:0 в третьем матче серии второго раунда
ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:0 в третьем матче серии второго раунда
Шайбы забросили Денис Зернов (12-я минута), Рид Буше (50) и Егор Чинахов (58).
Буше продлил рекордную для «Авангарда» результативную серию, набрав очки в 12-м матче подряд. На счету американского форварда 16 (10 шайб + 6 результативных передач) очков в последних 12 встречах.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в