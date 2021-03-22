«Авангард» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»

Шайбы забросили Денис Зернов (12-я минута), Рид Буше (50) и Егор Чинахов (58).

Буше продлил рекордную для «Авангарда» результативную серию, набрав очки в 12-м матче подряд. На счету американского форварда 16 (10 шайб + 6 результативных передач) очков в последних 12 встречах.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).