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19:32 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»

ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 340 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Денис Зернов (12-я минута), Рид Буше (50) и Егор Чинахов (58).

Буше продлил рекордную для «Авангарда» результативную серию, набрав очки в 12-м матче подряд. На счету американского форварда 16 (10 шайб + 6 результативных передач) очков в последних 12 встречах.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Металлург» ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).

Металлург Мг
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Авангард
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