СКА обыграл «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Подколзин (на 5-й минуте), Антон Бурдасов (27) и Владислав Каменев (63), у «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин (33), Иван Игумнов (44).