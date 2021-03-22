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22:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обыграл «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга одержали победу в овертайме над московским «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ и вышли вперед в серии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Подколзин (на 5-й минуте), Антон Бурдасов (27) и Владислав Каменев (63), у «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин (33), Иван Игумнов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1. Следующий матч пройдет в Москве в среду.

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