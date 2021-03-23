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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Скандал с сорванным гимном в Уфе. Кто прав в споре «Салавата» и «Ак Барса»?

КХЛ уже наказала казанский клуб за поведение болельщиков, но юлаевцы опасаются повторения ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Что произошло

Перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф на Востоке (первым в Уфе) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» фан-сектор гостей сорвал живое исполнение гимна Республики Башкортостан, начав громко выкрикивать название своей команды. Со стороны всё происходящее выглядело странно и получилось не слишком красиво, ведь даже в принципиальном соперничестве нужно уважать оппонента и его традиции.

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«Меня задело, что болельщики “Ак Барса” чуть не сорвали гимн республики Башкортостан. За мою карьеру никогда такого не было», — заявил после игры главный тренер уфимцев Томи Лямся.

«Болельщики “Ак Барса” чуть не сорвали гимн республики Башкортостан? Я не готов на это отвечать, не слышал. Давайте вопросы по игре», — а вот так отреагировал главный тренер гостей Дмитрий Квартальнов.

Позднее инцидент долго обсуждался в СМИ и социальных сетях, где болельщики «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» устроили друг с другом перепалку. Эмоции били через край, напряжение достигало предела. Уфимцы опасались, что ситуация может повториться и во второй домашней для «Салавата» игре.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/2 финала конференций, 21.03.2021, 14:30

Салават Юлаев1Ак Барс2

Заявление Республики Башкортостан

Всемирный курултай башкир попросил руководство Континентальной хоккейной лиги провести расследование по поводу поведения болельщиков гостевой команды.

«Мы — две братские республики, и для нас всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер. Такой “перфоманс” со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу. Спорт есть спорт, он должен быть чистым. Можно, конечно, сослаться на особые эмоции, но ими нужно управлять», — приводит слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачёва «Башинформ».

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов также поделился мнением о поведении болельщиков гостевой команды.

«Я полагаю, что за этими случаями стоят провокаторы, которые пытаются таким образом кому-то что-то доказать. Не хочу вникать в эти дебри. Я думаю, что в России есть специальные организации, которые такие вещи рассматривают. Конечный вердикт должен быть за ними, но отмечу, что по своей сути это экстремизм. У меня среди друзей-татар только замечательные люди, которые никогда бы себе такого не позволили», — приводит слова Мурзагулова «Бизнес Online».

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Позиция «Ак Барса»

«Ак Барс» выступил со специальным заявлением о поведении своих болельщиков на третьем матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

«Зелёное дерби» — это история про честную игру и взаимное уважение, самое яркое противостояние КХЛ. Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана — это недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом матча, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В «Ак Барсе» уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан — братские республики, — говорится в сообщении на официальной странице казанцев в «Инстаграме».

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Однако избежать наказания, как выяснилось позже, казанскому клубу всё равно не удалось.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/2 финала конференций, 23.03.2021, 17:00

Салават Юлаев-Ак Барс-

Что считает лидер фан-группы казанцев

Лидер фан-группы «Ак Барса» Рамиль Мингалеев объяснил ситуацию с инцидентом во время гимна Башкортостана.

«Мы никогда не оскорбляем чужие клубы и с уважением относимся к республиканским гимнам. Когда выключилась музыка, мы слышали, как стадион поёт, но прошло секунд десять — и арена стихла. Нам показалось, что сейчас начнётся игра. Поэтому мы начали скандировать “Ак Барс”, что всегда делаем после исполнения гимнов. Перед нами не стояло цели кого-то спровоцировать и тем более оскорбить», — цитирует Мингалеева «Спорт Бизнес Online».

Штраф от КХЛ

Континентальная хоккейная лига не осталась в стороне и прокомментировала случившийся инцидент, наказав казанский клуб.

«До поступления официальных обращений в Лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии “Салават Юлаев” — “Ак Барс” КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении Технического регламента Лиги. Факт нарушения пункта 3.8 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение № 6 Технического регламента Континентальной хоккейной лиги) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене. В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб “Ак Барс” наложен штраф», — прокомментировали инцидент в пресс-службе КХЛ.

Будем надеяться, что четвёртый матч серии пройдёт в соответствии с регламентом и никаких неприятных моментов более не случится.

Павел Панышев

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