Скандал с сорванным гимном в Уфе. Кто прав в споре «Салавата» и «Ак Барса»?
КХЛ уже наказала казанский клуб за поведение болельщиков, но юлаевцы опасаются повторения ситуации.
КХЛ уже наказала казанский клуб за поведение болельщиков, но юлаевцы опасаются повторения ситуации.
Перед третьим матчем полуфинальной серии
«Меня задело, что болельщики “Ак Барса” чуть не сорвали гимн республики Башкортостан. За мою карьеру никогда такого не было», — заявил после игры главный тренер уфимцев Томи Лямся.
«Болельщики “Ак Барса” чуть не сорвали гимн республики Башкортостан? Я не готов на это отвечать, не слышал. Давайте вопросы по игре», — а вот так отреагировал главный тренер гостей Дмитрий Квартальнов.
Позднее инцидент долго обсуждался в СМИ и социальных сетях, где болельщики «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» устроили друг с другом перепалку. Эмоции били через край, напряжение достигало предела. Уфимцы опасались, что ситуация может повториться и во второй домашней для «Салавата» игре.
Всемирный курултай башкир попросил руководство Континентальной хоккейной лиги провести расследование по поводу поведения болельщиков гостевой команды.
«Мы — две братские республики, и для нас всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер. Такой “перфоманс” со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу. Спорт есть спорт, он должен быть чистым. Можно, конечно, сослаться на особые эмоции, но ими нужно управлять», — приводит слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачёва «Башинформ».
Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов также поделился мнением о поведении болельщиков гостевой команды.
«Я полагаю, что за этими случаями стоят провокаторы, которые пытаются таким образом
«Ак Барс» выступил со специальным заявлением о поведении своих болельщиков на третьем матче серии
«Зелёное дерби» — это история про честную игру и взаимное уважение, самое яркое противостояние КХЛ. Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана — это недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом матча, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В «Ак Барсе» уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан — братские республики, — говорится в сообщении на официальной странице казанцев в «Инстаграме».
Однако избежать наказания, как выяснилось позже, казанскому клубу всё равно не удалось.
Лидер
«Мы никогда не оскорбляем чужие клубы и с уважением относимся к республиканским гимнам. Когда выключилась музыка, мы слышали, как стадион поёт, но прошло секунд десять — и арена стихла. Нам показалось, что сейчас начнётся игра. Поэтому мы начали скандировать “Ак Барс”, что всегда делаем после исполнения гимнов. Перед нами не стояло цели
Континентальная хоккейная лига не осталась в стороне и прокомментировала случившийся инцидент, наказав казанский клуб.
«До поступления официальных обращений в Лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии “Салават Юлаев” — “Ак Барс” КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении Технического регламента Лиги. Факт нарушения пункта 3.8 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение № 6 Технического регламента Континентальной хоккейной лиги) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене. В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб “Ак Барс” наложен штраф», — прокомментировали инцидент в
Будем надеяться, что четвёртый матч серии пройдёт в соответствии с регламентом и никаких неприятных моментов более не случится.
Павел Панышев