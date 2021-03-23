Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
04
Хоккей. НХЛ
24.03
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
24.03
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
24.03
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.03
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
15Гол и радость Глушакова
14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» расторгнет контракт с Равилем Гусмановым

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нападающие челябинского «Трактора» Понтус Оберг и Максим Майоров, а также тренер Равиль Гусманов покинут хоккейный клуб, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Наверх

Об этом было объявлено на пресс-конференции, в которой приняли участие генеральный директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин. На замену Гусманову рассматривается несколько кандидатов, в том числе ранее уже работавший в клубе Виталий Ячменев. Как сообщил Савин, новые люди на замену покинувшим после окончания сезона «Трактор» вице-президенту Олегу Усачеву и спортивному директору Роману Беляеву пока приглашены не будут. «Должность спортивного директора — ключевая для хоккейного клуба “Трактор”, мы можем выбрать кандидата только твердо убедившись, что он будет соответствовать всем нашим требованиям. С селекционной работой пока справимся своими силами», — пояснил Савин.

Савин сообщил, что «Трактор» поставил рекорд по коммерческим доходам в истории выступления клуба в КХЛ, однако точные цифры назвать отказался.

Команда
Трактор

«Цифры — это конфиденциальная информация. Добиться результатов удалось за счет эффективной работы управленческой команды и благодаря хорошей вовлеченности наших партнеров. Причем это идет на фоне уменьшения покупательской способности населения и ковидных ограничений. Бюджетное финансирование “Трактора” не будет увеличено в ближайшее время. Любое увеличение бюджета проходит только за счет коммерческих доходов, собственных заработков», — отметил Савин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» стал пятым в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф челябинская команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» 1−4 в серии. «Если говорить о выступлении “Трактора” в регулярном чемпионате, то мы находились на своем месте, и пятое я бы оценил как положительный результат. В розыгрыше Кубка Гагарина мы рассчитывали, что пройдем первый раунд. Поэтому есть чувство недосказанности после выступления команды в плей-офф. Будет поставлена задача, чтобы в новом сезоне команда выступила успешнее, чем в этом году. Это станет оцениваться по итогам выступления команды в плей-офф», — отметил Савин.

Также в клубе сообщили, что планируется провести сборы в Финляндии и отыграть на предсезонном турнире в Сочи в августе и Кубке губернатора Челябинской области.

Читайте также
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
Сборная вернулась. Главное о Дзюбе, травмах и готовности команды
«За такое дают от 5 до 10 лет». У Сорокина новый русский рекорд
Гончаренко, Олич - без разницы. У ЦСКА системный кризис кадров
Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате
Панарин покуражился над «Баффало». У него хет-трик из передач
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь