«Трактор» расторгнет контракт с Равилем Гусмановым
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нападающие челябинского «Трактора» Понтус Оберг и Максим Майоров, а также тренер Равиль Гусманов покинут хоккейный клуб, сообщается на официальном сайте КХЛ.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нападающие челябинского «Трактора» Понтус Оберг и Максим Майоров, а также тренер Равиль Гусманов покинут хоккейный клуб, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Об этом было объявлено на
Савин сообщил, что «Трактор» поставил рекорд по коммерческим доходам в истории выступления клуба в КХЛ, однако точные цифры назвать отказался.
«Цифры — это конфиденциальная информация. Добиться результатов удалось за счет эффективной работы управленческой команды и благодаря хорошей вовлеченности наших партнеров. Причем это идет на фоне уменьшения покупательской способности населения и ковидных ограничений. Бюджетное финансирование “Трактора” не будет увеличено в ближайшее время. Любое увеличение бюджета проходит только за счет коммерческих доходов, собственных заработков», — отметил Савин.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» стал пятым в Восточной конференции, в первом раунде
Также в клубе сообщили, что планируется провести сборы в Финляндии и отыграть на предсезонном турнире в Сочи в августе и Кубке губернатора Челябинской области.