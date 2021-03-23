«Трактор» расторгнет контракт с Равилем Гусмановым

Об этом было объявлено на пресс-конференции, в которой приняли участие генеральный директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин. На замену Гусманову рассматривается несколько кандидатов, в том числе ранее уже работавший в клубе Виталий Ячменев. Как сообщил Савин, новые люди на замену покинувшим после окончания сезона «Трактор» вице-президенту Олегу Усачеву и спортивному директору Роману Беляеву пока приглашены не будут. «Должность спортивного директора — ключевая для хоккейного клуба “Трактор”, мы можем выбрать кандидата только твердо убедившись, что он будет соответствовать всем нашим требованиям. С селекционной работой пока справимся своими силами», — пояснил Савин.

Савин сообщил, что «Трактор» поставил рекорд по коммерческим доходам в истории выступления клуба в КХЛ, однако точные цифры назвать отказался.

Команда Трактор

«Цифры — это конфиденциальная информация. Добиться результатов удалось за счет эффективной работы управленческой команды и благодаря хорошей вовлеченности наших партнеров. Причем это идет на фоне уменьшения покупательской способности населения и ковидных ограничений. Бюджетное финансирование “Трактора” не будет увеличено в ближайшее время. Любое увеличение бюджета проходит только за счет коммерческих доходов, собственных заработков», — отметил Савин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» стал пятым в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф челябинская команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» 1−4 в серии. «Если говорить о выступлении “Трактора” в регулярном чемпионате, то мы находились на своем месте, и пятое я бы оценил как положительный результат. В розыгрыше Кубка Гагарина мы рассчитывали, что пройдем первый раунд. Поэтому есть чувство недосказанности после выступления команды в плей-офф. Будет поставлена задача, чтобы в новом сезоне команда выступила успешнее, чем в этом году. Это станет оцениваться по итогам выступления команды в плей-офф», — отметил Савин.