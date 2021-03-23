Фарм-клуб «Авангарда» появится в Омске к следующему сезону Высшей хоккейной лиги

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» перед началом сезона-2018/19 вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния «Арены-Омск». В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23 КХЛ.

«Сегодня было рабочее совещание, окончательно утвердили бюджет создания этой команды, она будет базироваться в Омске. Матчи будут проходить в хоккейной академии «Авангард», — сказал Крылов в ходе визита в Омск.

В пресс-службе ХК «Авангард» ТАСС уточнили, что команда начнет выступать в ВХЛ уже в следующем сезоне. По словам Крылова, названия у команды еще нет. «Мы приглашаем омских болельщиков к процессу нейминга этой команды, мы обязательно будем выслушивать все варианты. Команда будет», — отметил представитель клуба.

Он добавил, что состав команды будет комплектоваться в основном из воспитанников академии «Авангард». «Это был, кстати, принципиальный вопрос. Мы не хотим просто так тратить деньги. Все игроки, которые будут в этой команде, это либо воспитанники нашей академии, либо омичи, которые играли за омский “Авангард” и как дядьки будут помогать молодым играть во взрослый хоккей», — подчеркнул Крылов.