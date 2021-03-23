Фарм-клуб «Авангарда» появится в Омске к следующему сезону Высшей хоккейной лиги
ОМСК, 23 марта. /ТАСС/.
ОМСК, 23 марта. /ТАСС/.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» перед началом сезона-2018/19 вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху
«Сегодня было рабочее совещание, окончательно утвердили бюджет создания этой команды, она будет базироваться в Омске. Матчи будут проходить в хоккейной академии «Авангард», — сказал Крылов в ходе визита в Омск.
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Он добавил, что состав команды будет комплектоваться в основном из воспитанников академии «Авангард». «Это был, кстати, принципиальный вопрос. Мы не хотим просто так тратить деньги. Все игроки, которые будут в этой команде, это либо воспитанники нашей академии, либо омичи, которые играли за омский “Авангард” и как дядьки будут помогать молодым играть во взрослый хоккей», — подчеркнул Крылов.
Хоккейная академия «Авангард» была открыта в Омске в ноябре 2019 года.