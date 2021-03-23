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20:05 (мск), источник: Sport24

Позор российского топ-клуба. «Салават» ни разу не победил «Ак Барс», Хартикайнен подло напал на соперника со спины

4−0 в «зеленой серии».

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Серия «Ак Барс» — «Салават», по состоянию на утро вторника, стала главным разочарованием второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Конечно, из-за результатов первых трех матчей. От принципиальнейшего из возможных в КХЛ противостояний все ждали бешенной интриги, а вместо этого получили 3:0 в пользу Казани. После такого в чудо в исполнении уфимцев вряд ли всерьез верили даже в столице Башкортостана, но одну победу фанаты «Салавата» увидеть, конечно, рассчитывали.

Еще одна интрига умерла до начала матча.

После того, как перед игрой номер три фанаты «Ак Барса» начали скандировать речевки еще до окончания гимна Башкирии, случился скандал и сообщалось, что на четвертом матче казанцев начнут пускать на трибуну только когда отзвучит главная мелодия республики. Но «Салават» не стал продолжать конфликт — сектор «Ак Барса» стал заполняться задолго до стартового вбрасывания.

Уфа открыла «матч жизни» двумя опасными моментами в исполнении Маркуса Гранлунда — он опасно лез на ворота после прохода по правому краю, а затем неплохо подправлял шайбу с пятака. Но «Ак Барс» такое начало не смутило — первым ответил Дмитрий Воронков, чуть не отличившийся в меньшинстве, а до перерыва Казань успела дважды поиграть с численным преимуществом и создать еще несколько шансов. В итоге соперники выдали абсолютно равный игровой отрезок, в котором вполне могло случиться сразу несколько голов, но не случилось ни одного.

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Главной проблемой «Салавата» в первых трех матчах было отсутствие хоть каких-то результативных действий от тройки Теему Хартикайнена. К четвертой игре Лямся решил попробовать эту проблему устранить и по ходу встречи стал выдергивать 70-го номера из ударного звена. Если это был «План Б», то наигрывать его стоило по ходу регулярки, а так эксперимент ожидаемо провалился. Моменты во второй двадцатиминутке у хозяев возникали, но не у тех, кто обычно ответственен за голы — воротам Адама Рейдеборна угрожали Вячеслав Солодухин, Данил Башкиров и Петр Хохряков, да и им отчаянно не везло.

Сразу после экватора матча показалось, что команда Лямся завладела преимуществом, но впечатление это продержалось недолго, около 3 минут. «Ак Барс» в ответ включился на полную, дважды в одной атаке обязан был забивать Найджел Доус, но оба раза смазал из положений, из которых обычно не промахивается. Правда, практически сразу за партнера исправился Кирилл Петров, закопавший шайбу с пятака.

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Уфа полетела отыгрываться и тут же получила еще — Александр Бурмистров на паузе превратил выход «2 в 2» в атаку «3 в 2», а набежавший вторым темпом Дмитрий Воронков просто расстрелял Юху Метсолу. Все это выглядело приговором для «Салавата».

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Окончательно все стало ясно в начале третьей двадцатиминутки: Станислав Галиев лазерным выстрелом со средней дистанции сделал положение Уфы унизительным — 0:3 в матче при 0:3 в серии.

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Концовка все равно получилась ядерной: хозяева отыграли две шайбы, были близки к третьей, но не сложилось. «Салават» по полной опозорился в полуфинале Восточной конференции и поставил кучу вопросов перед боссами клуба. Главный — что делать с продленным накануне плей-офф контрактом с Лямся?

К этому позору добавился и грязнейший поступок потерявшего над собой контроль Хартикайнена, который со спины напал на жестко, но не подло хитанувшего его Петрова. Удивительно, но судьи финна простили.

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«Ак Барс» же в розыгрыше Кубка Гагарина пока идет без промахов — 8 игр, 8 побед. Остальным претендентам на трофей стоит напрячься.

Салават Юлаев
2:3
0:0, 0:2, 2:1
Ак Барс
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