Позор российского топ-клуба. «Салават» ни разу не победил «Ак Барс», Хартикайнен подло напал на соперника со спины
4−0 в «зеленой серии».
4−0 в «зеленой серии».
Серия «Ак Барс» — «Салават», по состоянию на утро вторника, стала главным разочарованием второго раунда
После того, как перед игрой номер три фанаты «Ак Барса» начали скандировать речевки еще до окончания гимна Башкирии, случился скандал и сообщалось, что на четвертом матче казанцев начнут пускать на трибуну только когда отзвучит главная мелодия республики. Но «Салават» не стал продолжать конфликт — сектор «Ак Барса» стал заполняться задолго до стартового вбрасывания.
Уфа открыла «матч жизни» двумя опасными моментами в исполнении Маркуса Гранлунда — он опасно лез на ворота после прохода по правому краю, а затем неплохо подправлял шайбу с пятака. Но «Ак Барс» такое начало не смутило — первым ответил Дмитрий Воронков, чуть не отличившийся в меньшинстве, а до перерыва Казань успела дважды поиграть с численным преимуществом и создать еще несколько шансов. В итоге соперники выдали абсолютно равный игровой отрезок, в котором вполне могло случиться сразу несколько голов, но не случилось ни одного.
Главной проблемой «Салавата» в первых трех матчах было отсутствие хоть
Сразу после экватора матча показалось, что команда Лямся завладела преимуществом, но впечатление это продержалось недолго, около 3 минут. «Ак Барс» в ответ включился на полную, дважды в одной атаке обязан был забивать Найджел Доус, но оба раза смазал из положений, из которых обычно не промахивается. Правда, практически сразу за партнера исправился Кирилл Петров, закопавший шайбу с пятака.
Уфа полетела отыгрываться и тут же получила еще — Александр Бурмистров на паузе превратил выход «2 в 2» в атаку «3 в 2», а набежавший вторым темпом Дмитрий Воронков просто расстрелял Юху Метсолу. Все это выглядело приговором для «Салавата».
Окончательно все стало ясно в начале третьей двадцатиминутки: Станислав Галиев лазерным выстрелом со средней дистанции сделал положение Уфы унизительным — 0:3 в матче при 0:3 в серии.
Концовка все равно получилась ядерной: хозяева отыграли две шайбы, были близки к третьей, но не сложилось. «Салават» по полной опозорился в полуфинале Восточной конференции и поставил кучу вопросов перед боссами клуба. Главный — что делать с продленным накануне
К этому позору добавился и грязнейший поступок потерявшего над собой контроль Хартикайнена, который со спины напал на жестко, но не подло хитанувшего его Петрова. Удивительно, но судьи финна простили.
«Ак Барс» же в розыгрыше Кубка Гагарина пока идет без промахов — 8 игр, 8 побед. Остальным претендентам на трофей стоит напрячься.