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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Команда хоккеиста сборной Казахстана стала первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс», за который выступает хоккеист сборной Казахстана Найджел Доус, стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина нынешнего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz. В серии четвертьфинала плей-офф КХЛ казанцы победили в четырех матчах уфимский «Салават Юлаев».

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Источник: ak-bars.ru

Четвертая встреча противостояния, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Кирилл Петров (37-я минута), Дмитрий Воронков (38-я) и Станислав Галиев (42-я). У проигравших отличились Джефф Плэтт (56-я) и Александр Кадейкин (57-я).

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» серию с общим счетом 4−0, в предыдущих матчах противостояния казанская команда одержала победы со счетом 4:1, 2:1 (в овертайме) и 2:1.

Соперником казанцев в полуфинале Кубка Гагарина будет победитель противостояния между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». На данный момент счет в серии 2−1 в пользу «Авангарда».

Салават Юлаев
2:3
0:0, 0:2, 2:1
Ак Барс
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