Команда хоккеиста сборной Казахстана стала первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Четвертая встреча противостояния, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Кирилл Петров (37-я минута), Дмитрий Воронков (38-я) и Станислав Галиев (42-я). У проигравших отличились Джефф Плэтт (56-я) и Александр Кадейкин (57-я).

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» серию с общим счетом 4−0, в предыдущих матчах противостояния казанская команда одержала победы со счетом 4:1, 2:1 (в овертайме) и 2:1.