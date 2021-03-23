«Локомотив» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА

Шайбы забросили Артем Ильенко (36-я минута), Тему Пулккинен (37) и Егор Коршков (60). На 46-й минуте матча отличился игрок «Локомотива» Николай Коваленко, но после видеопросмотра по запросу тренерского штаба армейцев гол не был засчитан.

Свой 100-й матч в КХЛ провел голкипер ярославцев Эдвард Паскуале.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0, во втором и третьем матчах сильнее оказались москвичи (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Москве 25 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.