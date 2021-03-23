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23 марта, источник: ТАСС

«Локомотив» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА

ТАСС, 23 марта. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 307 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Артем Ильенко (36-я минута), Тему Пулккинен (37) и Егор Коршков (60). На 46-й минуте матча отличился игрок «Локомотива» Николай Коваленко, но после видеопросмотра по запросу тренерского штаба армейцев гол не был засчитан.

Свой 100-й матч в КХЛ провел голкипер ярославцев Эдвард Паскуале.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0, во втором и третьем матчах сильнее оказались москвичи (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Москве 25 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

Локомотив
3:0
0:0, 2:0, 1:0
ЦСКА
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