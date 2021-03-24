Хоккейный «Спартак» объявил нового председателя наблюдательного совета
ТАСС, 24 марта. Олег Усачев возглавил наблюдательный совет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 24 марта. Олег Усачев возглавил наблюдательный совет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
12 марта Усачев покинул должность
«Выражаю благодарность членам наблюдательного совета за поддержку моей кандидатуры. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию современной спортивной вертикали и улучшению спортивных результатов основной команды. Сотни детей занимаются на льду академии “Спартак”, и нам важно продолжить системную работу по воспитанию резерва, чтобы ни один талантливый мальчишка не пропал из поля нашего зрения и получил шанс в будущем играть в основном составе “Спартака”», — отметил новый председатель набсовета.
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В текущем сезоне «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл в серии первого раунда