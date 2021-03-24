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17:56 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный «Спартак» объявил нового председателя наблюдательного совета

ТАСС, 24 марта. Олег Усачев возглавил наблюдательный совет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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12 марта Усачев покинул должность вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям. В челябинском клубе он работал с весны 2019 года.

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«Выражаю благодарность членам наблюдательного совета за поддержку моей кандидатуры. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию современной спортивной вертикали и улучшению спортивных результатов основной команды. Сотни детей занимаются на льду академии “Спартак”, и нам важно продолжить системную работу по воспитанию резерва, чтобы ни один талантливый мальчишка не пропал из поля нашего зрения и получил шанс в будущем играть в основном составе “Спартака”», — отметил новый председатель набсовета.

Также пресс-служба анонсировала другие кадровые изменения в структуре «Спартака». Ранее клуб объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.

В текущем сезоне «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0−4.

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