Хоккейный «Спартак» объявил нового председателя наблюдательного совета

12 марта Усачев покинул должность вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям. В челябинском клубе он работал с весны 2019 года.

«Выражаю благодарность членам наблюдательного совета за поддержку моей кандидатуры. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию современной спортивной вертикали и улучшению спортивных результатов основной команды. Сотни детей занимаются на льду академии “Спартак”, и нам важно продолжить системную работу по воспитанию резерва, чтобы ни один талантливый мальчишка не пропал из поля нашего зрения и получил шанс в будущем играть в основном составе “Спартака”», — отметил новый председатель набсовета.

Также пресс-служба анонсировала другие кадровые изменения в структуре «Спартака». Ранее клуб объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.