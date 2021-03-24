Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать теперь?
Двухлетнее сотрудничество с
Двухлетнее сотрудничество с
Наблюдательный совет «Спартака» сегодня принял решение не продлевать контракт с Олегом Знарком. Этот шаг читался на следующий день после того, как команда всухую проиграла ЦСКА серию первого раунда Кубка Гагарина. За два года работы в клубе опытный специалист, несмотря на отдельные позитивные моменты, не смог вывести
Его востребованность на рынке зависит от сиюминутных обстоятельств. Например, от выступления других команд в
«Спартак» утвердил во главе наблюдательного совета клуба Олега Усачева, ранее работавшего в СКА и «Тракторе». Концепцию развития ему и Роману Беляеву, которого
Список кандидатов на ставшую вакантной должность главного тренера обширен. Изначально в нем фигурировало чуть ли не десять человек. В нем присутствуют Виктор и Вячеслав Козловы. Первый из них входит в штаб «Салавата Юлаева», второй провел сезон в «Куньлуне» помощником у Алексея Ковалева. Помимо них есть варианты и с другими специалистами. Кандидатуры Алексея Кудашова и Андрея Мартемьянова, всплывавшие на начальном этапе, сейчас не рассматриваются. Это любопытный факт, поскольку их интересы представляет агентство Winners, имеющее прекрасные отношения как с прежними боссами клуба, так и с нынешними. Делать далекоидущие выводы пока сложно. Видимо, в «Спартаке» новая власть стремится проводить сбалансированную политику, что не так уж и плохо.
По состоянию на сегодняшний день основным кандидатом на замену считается совершенно неочевидная фигура. Про него лишь говорят, что это очень известный в прошлом хоккеист. В случае, если он будет утвержден, это будет удивительно. Но впишется в ожидаемый план, который подразумевает развитие клубной системы с низов и более активное привлечение молодых хоккеистов.
Михаил Зислис