Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
71
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.03
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
25.03
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
15Гол и радость Глушакова
19:42 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 24 марта. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Металлург» в присутствии 4 409 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У победителей отличились Григорий Дронов (7-я минута), Тэйлор Бек (15), Сергей Плотников (29, 49), Деннис Расмуссен (36), Данила Юров (56) и Филип Хольм (58). В составе гостей шайба на счету Клима Костина (16).

Во время загрузки произошла ошибка.

Отдавший результативную передачу нападающий магнитогорцев Николай Прохоркин набрал 250-е очко в КХЛ, шведский защитник команды Хольм провел свой 100-й матч в лиге. Записавший в актив голевую передачу на Костина американец Рид Буше набирает очки на протяжении 13 встреч (10 голов + 7 передач).

Читайте также
«Авангард» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга»

Счет в серии стал равным — 2−2. Команды одержали по одной домашней и по одной гостевой победе. Пятый матч противостояния пройдет 26 марта в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19). «Металлург» ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).

Читайте также
Металлург Мг
7:1
2:1, 2:0, 3:0
Авангард
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Трусова обидно провалилась на ЧМ. Стоит ли Саше бросить Плющенко
Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать
Российская молодежка начнет Евро с победы: Топ-5 ставок дня
«Магнитка» разгромила «Авангард» в Кубке Гагарина, забив 7 шайб
Россия, осторожно. Мальта переживает лучший период в истории
Нидерланды играют с Турцией в матче отбора ЧМ-2022 (трансляция)
Фигуристку увезли на каталке после падения на ЧМ: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь