«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

У победителей отличились Григорий Дронов (7-я минута), Тэйлор Бек (15), Сергей Плотников (29, 49), Деннис Расмуссен (36), Данила Юров (56) и Филип Хольм (58). В составе гостей шайба на счету Клима Костина (16).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7" data-vnd="cacf4200b2b2cfdf46c7" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cacf4200b2b2cfdf46c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдавший результативную передачу нападающий магнитогорцев Николай Прохоркин набрал 250-е очко в КХЛ, шведский защитник команды Хольм провел свой 100-й матч в лиге. Записавший в актив голевую передачу на Костина американец Рид Буше набирает очки на протяжении 13 встреч (10 голов + 7 передач).

Счет в серии стал равным — 2−2. Команды одержали по одной домашней и по одной гостевой победе. Пятый матч противостояния пройдет 26 марта в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).