«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 24 марта. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 24 марта. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда
У победителей отличились Григорий Дронов (7-я минута), Тэйлор Бек (15), Сергей Плотников (29, 49), Деннис Расмуссен (36), Данила Юров (56) и Филип Хольм (58). В составе гостей шайба на счету Клима Костина (16).
Отдавший результативную передачу нападающий магнитогорцев Николай Прохоркин набрал 250-е очко в КХЛ, шведский защитник команды Хольм провел свой 100-й матч в лиге. Записавший в актив голевую передачу на Костина американец Рид Буше набирает очки на протяжении 13 встреч (10 голов + 7 передач).
Счет в серии стал равным — 2−2. Команды одержали по одной домашней и по одной гостевой победе. Пятый матч противостояния пройдет 26 марта в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в