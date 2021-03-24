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22:17 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал третью победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо»

ТАСС, 24 марта. Петербургский СКА одержал гостевую победу со счетом 3:1 над московским «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 5 000 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Владимир Ткачев (25-я минута), Йоонас Кемппайнен (35) и Артем Швец-Роговой (57). У «Динамо» гол на счету Ивана Игумнова (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Пятый матч серии пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче победу одержали москвичи (4:1), вторая и третья встречи остались за петербуржцами (1:0, 3:2 — в овертайме).

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило «Динамо» (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

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