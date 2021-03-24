СКА одержал третью победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо»
ТАСС, 24 марта. Петербургский СКА одержал гостевую победу со счетом 3:1 над московским «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 24 марта. Петербургский СКА одержал гостевую победу со счетом 3:1 над московским «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда
Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Владимир Ткачев (25-я минута), Йоонас Кемппайнен (35) и Артем
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Пятый матч серии пройдет 26 марта в
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В
СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны