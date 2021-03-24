СКА одержал третью победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо»

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Владимир Ткачев (25-я минута), Йоонас Кемппайнен (35) и Артем Швец-Роговой (57). У «Динамо» гол на счету Ивана Игумнова (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Пятый матч серии пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче победу одержали москвичи (4:1), вторая и третья встречи остались за петербуржцами (1:0, 3:2 — в овертайме).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6a749c4f53a009e8f3a8accc698d79ce_hd/2_3992578921/6c02da14040a14af04e42ac614d1584a/4772287182?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило «Динамо» (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).