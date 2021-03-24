«Динамо» Москва — СКА — 1:3, второй раунд плей-офф КХЛ, сезон-2020/2021, отчёт и видео
«Армейцы» преподали столичному коллективу урок реализации лишнего. Уже в пятницу они могут выйти в финал Западной конференции.
«Армейцы» преподали столичному коллективу урок реализации лишнего. Уже в пятницу они могут выйти в финал Западной конференции.
«Армейцы» преподали столичному коллективу урок реализации лишнего. Уже в пятницу они могут выйти в финал Западной конференции.
«Много говорить тут нечего. Ребята выбрались из тяжёлой ситуации, отыгрались со счёта 0:2, но в овертайме пропустили необязательную контратаку. Готовимся к следующей игре. О чём думала команда в эпизоде с голом Каменева? В овертайме на льду находилось пять человек, а не вся команда. Я не знаю, чего они задумались. Секундное расслабление стоило матча», — главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов был довольно краток и немногословен после невероятно обидного для
В понедельник его подопечные по ходу матча горели 0:2, но смогли найти в себе силы вернуться в игру и перевести встречу в овертайм, где всё решило удачное решение тренерского штаба СКА. Валерий Брагин выпустил четвёртую тройку нападения под лидеров
По сравнению с матчем № 3 Крикунов снова произвёл значительные перестановки в составе «Динамо». На последний рубеж ожидаемо вернулся Иван Бочаров. Многоопытный Александр Ерёменко в прошлой встрече не допустил критических ошибок, которые радикальным образом повлияли бы на исход встречи, но факт остаётся фактом — за один матч в Москве он пропустил больше шайб, чем Бочаров за 120 минут в
В первое звено к Шипачёву и Яшкину переместился Иван Игумнов, вытеснивший оттуда Даниила Тарасова. Примечательно, что эту серию Игумнов начинал вообще в третьей тройке нападения, но после травмы Дмитрия Кагарлицкого Тарасов поднялся в первую линию, а Игумнов — во вторую. Теперь Игумнов и Тарасов поменялись местами. Вернулись в состав Илья Круглов, Владимир Брюквин и Вячеслав Кулёмин, пропускавшие прошлый матч. Соответственно, не нашлось места в заявке для Дмитрия Рашевского, Семёна Панкратова и Ивана Муранова.
Первый период встречи заброшенными шайбами не увенчался — и обе команды имели все основания расстраиваться этому обстоятельству. С одной стороны, динамовцы запороли две возможности разыграть большинство, к тому же в равных составах отличные моменты не использовали Шипачёв и Пяаярви. С другой стороны, Эмиль Галимов в контратаке очень опасно убегал «один в ноль» с Бочаровым, но страж ворот хозяев оказался на месте. «Армейцам» больше удавались позиционные атаки, тогда как динамовцы создавали шансы в результате быстрого захода в зону и такого же быстрого розыгрыша шайбы.
Самым же ярким событием стартовой двадцатиминутки стала драка Тарасова против
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Лишний раз говорить, насколько сильно фактор удачной игры в большинстве влияет на исход матчей в
Вторая шайба также влетела в ворота Бочарова в тот момент, когда
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Со счёта 0:2 динамовцы вылезли в прошлом матче и имели прекрасный шанс спастись и сегодня. Под занавес второго периода Эмиль Галимов и Оскар Фантенберг своими удалениями оставили СКА втроём. У «Динамо» было 68 секунд на реализацию лишнего — и за такое время можно было забить даже два гола. И одна из лучших команд регулярного чемпионата по этому компоненту вполне могла справиться с поставленной задачей. Однако на деле
В заключительной трети соперники обменялись заброшенными шайбами, которые на характере встречи уже никоим образом сказаться не могли. За СКА забил