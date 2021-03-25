Это был провал. Почему «Барыс» должен избавиться от лучшего снайпера в КХЛ
Шведский форвард Якоб Лилья в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забил больше 20 голов, но
Шведский форвард Якоб Лилья в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забил больше 20 голов, но
Два десятка голов в «регулярке» сделали Лилью самым опасным игроком в «Барысе» перед стартом в Кубке Гагарина. Для легионера, который только приехал в Лигу с не самым солидным послужным списком, была возможность «продать» себя подороже. Но вместо голевой феерии швед выжал только один гол в меньшинстве в шести встречах с «Металлургом» из Магнитогорска, а завершил сезон травмой после того, как попал под силовой прием и матч не доиграл.
В похожем стиле сезон отыграл и другой фаворит столичного клуба — 25-летний Никита Михайлис. Техничный нападающий обновил личный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах (19+15), не раз переламывая матчи в пользу «Барыса», а в
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«Барыс» мог подписать их, или кто бы усилил клуб в дуэли с «Металлургом» в Кубке Гагарина
Добавим, что 27-летний Лилья забил в сезоне КХЛ 21 гол и стал лучшим снайпером «Барыса». Михайлис забил на гол меньше, а третьим финишировал Даррен Диц с 19 шайбами. Не у всех голеадоров есть соглашения с клубом на новый сезон.