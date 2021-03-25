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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Это был провал. Почему «Барыс» должен избавиться от лучшего снайпера в КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забил больше 20 голов, но плей-офф лучший снайпер «Барыса» просто провалился. О будущем 27-летнего голеадора в столичной команде — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Два десятка голов в «регулярке» сделали Лилью самым опасным игроком в «Барысе» перед стартом в Кубке Гагарина. Для легионера, который только приехал в Лигу с не самым солидным послужным списком, была возможность «продать» себя подороже. Но вместо голевой феерии швед выжал только один гол в меньшинстве в шести встречах с «Металлургом» из Магнитогорска, а завершил сезон травмой после того, как попал под силовой прием и матч не доиграл.

В похожем стиле сезон отыграл и другой фаворит столичного клуба — 25-летний Никита Михайлис. Техничный нападающий обновил личный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах (19+15), не раз переламывая матчи в пользу «Барыса», а в плей-офф тоже растворился. Гол и две результативные передачи — не предел для потенциального лидера казахстанской команды. Возможно, что от Михайлиса, как и от Лильи, требовались такие игровые качества, которые они не способны пока проявить.

В плей-офф соперники борются не за очки, а за победу в матче. «Барыс», который весь регулярный чемпионат испытывал кадровые проблемы, «потерял» неожиданно еще и двух ведущих форвардов, которые поочередно блистали по ходу турнира. Не поддержала команду и вспомогательная группа исполнителей. В такой ситуации казахстанской команде необходимо поискать более универсального легионера, который мог бы сыграть сильно не только в «регулярке», но и в плей-офф.

«Барыс» мог подписать их, или кто бы усилил клуб в дуэли с «Металлургом» в Кубке Гагарина
Добавим, что 27-летний Лилья забил в сезоне КХЛ 21 гол и стал лучшим снайпером «Барыса». Михайлис забил на гол меньше, а третьим финишировал Даррен Диц с 19 шайбами. Не у всех голеадоров есть соглашения с клубом на новый сезон.

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