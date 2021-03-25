ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

В составе победителей голы забили Константин Окулов (1-я минута) и Максим Мамин (19, 37). У «Локомотива» дважды отличился Тему Пулккинен (28, 50).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу ЦСКА. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй и третьей встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Ярославле 27 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии четвертьфинала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.