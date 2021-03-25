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22:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 465 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Константин Окулов (1-я минута) и Максим Мамин (19, 37). У «Локомотива» дважды отличился Тему Пулккинен (28, 50).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу ЦСКА. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй и третьей встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Ярославле 27 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии четвертьфинала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

ЦСКА
3:2
2:0, 1:1, 0:1
Локомотив
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