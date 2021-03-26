В «Автомобилисте» рассказали о будущем Дацюка в клубе

«Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Каковы будут его творческие планы, будет ли это продолжение карьеры, будет ли это смена деятельности внутри хоккея, я думаю, Павел в свое время сообщит и публике, и прессе. Мы с ним находимся в постоянном контакте, всегда на связи — как сейчас, так и в будущем. Будем ждать его решения», — заявил Рябков.