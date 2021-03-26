СКА победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии четвертьфинала
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии четвертьфинала
Пятый матч противостояния, прошедший в пятницу в
СКА выиграл серию с общим счетом 4−1. Петербуржцы уступили «бело-голубым» в первом матче противостояния со счетом 1:4, а после одержали четыре победы подряд — 1:0, 3:2 (овертайм), 3:1 и 4:0. За выход в финал Кубка Гагарина петербургская команда поспорит с победителем противостояния между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом», в котором на данный момент армейцы ведут со счетом 3−2.