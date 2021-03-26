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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Пятый матч противостояния, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Евгений Тимкин (20-я минута), Эмиль Галимов (25), Игорь Ожиганов (27) и Владислав Цицюра (48), а голкипер армейцев Магнус Хелльберг провел свой второй «сухой» матч в нынешнем плей-офф, отразив 25 бросков.

СКА выиграл серию с общим счетом 4−1. Петербуржцы уступили «бело-голубым» в первом матче противостояния со счетом 1:4, а после одержали четыре победы подряд — 1:0, 3:2 (овертайм), 3:1 и 4:0. За выход в финал Кубка Гагарина петербургская команда поспорит с победителем противостояния между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом», в котором на данный момент армейцы ведут со счетом 3−2.

СКА
4:0
1:0, 2:0, 1:0
ХК Динамо
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