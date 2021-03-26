«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии плей-офф КХЛ

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбан Найт (на 12-й, 18-й и 57-й минутах) и Егор Чинахов (56).

Чешский голкипер «Авангарда» Шимон Грубец провел второй матч «на ноль» в серии (и за карьеру — в плей-офф КХЛ) и отметился результативной передачей. Американский форвард омичей Рид Буше набрал очки в 14-м матче подряд.