«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии плей-офф КХЛ
БАЛАШИХА (Московская область), 26 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над магнитогорским «Металлургом» и повели 3−2 в серии второго раунда
БАЛАШИХА (Московская область), 26 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над магнитогорским «Металлургом» и повели 3−2 в серии второго раунда
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбан Найт (на 12-й, 18-й и 57-й минутах) и Егор Чинахов (56).
Чешский голкипер «Авангарда» Шимон Грубец провел второй матч «на ноль» в серии (и за карьеру — в
Следующий матч серии до четырех побед пройдет в воскресенье в Магнитогорске.