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20:26 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 27 марта. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА в овертайме со счетом 2:1 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 318 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Денис Баранцев (27-я минута) и Владимир Ткачев (65). У ЦСКА отличился Константин Окулов (43). Нападающий армейцев Александр Попов отметился передачей в моменте с голом Окулова и достиг отметки в 50 ассистентских баллов в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч пройдет в Москве 29 марта. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй, третьей и пятой встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2). Ранее в финал Западной конференции вышел петербургский СКА. На Востоке первым полуфиналистом стал казанский «Ак Барс».

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встречались до этого один раз, в сезоне-2016/17 на стадии ¼ финала «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

Локомотив
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
ЦСКА
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