«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей голы забили Денис Баранцев (27-я минута) и Владимир Ткачев (65). У ЦСКА отличился Константин Окулов (43). Нападающий армейцев Александр Попов отметился передачей в моменте с голом Окулова и достиг отметки в 50 ассистентских баллов в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч пройдет в Москве 29 марта. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй, третьей и пятой встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2). Ранее в финал Западной конференции вышел петербургский СКА. На Востоке первым полуфиналистом стал казанский «Ак Барс».

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встречались до этого один раз, в сезоне-2016/17 на стадии ¼ финала «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.