«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 27 марта. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА в овертайме со счетом 2:1 в шестом матче серии ¼ финала
ТАСС, 27 марта. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА в овертайме со счетом 2:1 в шестом матче серии ¼ финала
В составе победителей голы забили Денис Баранцев (27-я минута) и Владимир Ткачев (65). У ЦСКА отличился Константин Окулов (43). Нападающий армейцев Александр Попов отметился передачей в моменте с голом Окулова и достиг отметки в 50 ассистентских баллов в
Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч пройдет в Москве 29 марта. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй, третьей и пятой встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2). Ранее в финал Западной конференции вышел петербургский СКА. На Востоке первым полуфиналистом стал казанский «Ак Барс».
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен