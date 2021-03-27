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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Питерс получает в «Автомобилисте» больше 1 млн долларов в год

По информации «СЭ», зарплата главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса составляет чуть более 1 миллиона долларов в год.

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Источник: Спорт-Экспресс

Учитывая нынешний курс, сумма приближается к 90 миллионам рублей.

В этом сезоне уральцы завершили борьбу в первом раунде кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (1−4).

Питерс ранее возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина» и «Калгари», а также работал помощником главного тренера в «Детройте». Специалист руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира. Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании.

(Артур Хайруллин).

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