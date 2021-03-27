Питерс получает в «Автомобилисте» больше 1 млн долларов в год

Питерс ранее возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина» и «Калгари», а также работал помощником главного тренера в «Детройте». Специалист руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира. Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании.