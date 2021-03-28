«Авангард» обыграл «Металлург» и стал третьим полуфиналистом плей-офф КХЛ
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:1 в шестом матче серии второго раунда
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:1 в шестом матче серии второго раунда
У победителей отличились Сергей Толчинский (5-я минута), Егор Чинахов (31), Денис Зернов (31), Рид Буше (37) и Алексей Емелин (59). В составе «Металлурга» шайба на счету Максима Карпова (27). Сухая серия голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца составила 90 минут 39 секунд. Перед началом третьего периода магнитогорский клуб заменил вратаря, вместо Василия Кошечкина на площадку вышел Юхо Олкинуора.
Буше набирает очки на протяжении 15 встреч (11 голов + 8 передач), он вышел на третье место по продолжительности серии с набранными очками в КХЛ и делит его с Яном Коваржем и Брэндоном Боченски. Рекорд составляет 17 матчей и принадлежит Александру Радулову. Нападающий магнитогорцев Семен Кошелев достиг отметки в 100 (43+57) очков в КХЛ.
На Западе в полуфинал вышел петербургский СКА, его соперником станет победитель противостояния ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) (3−3 в серии).
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в