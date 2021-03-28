«Автомобилист» претендует на Шипачева
Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» намерен предложить контракт форварду московского «Динамо» Вадиму Шипачеву.
Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» намерен предложить контракт форварду московского «Динамо» Вадиму Шипачеву.
При этом уральцы предлагают однолетнее соглашение нападающему, а москвичи — двухлетнее. Напомним, что контракт Шипачева с «Динамо» заканчивается 30 апреля.
«Динамо» проиграло СКА со счетом 0:4 в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победа в противостоянии осталась за командой из
(Алексей Шевченко).