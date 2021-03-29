ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Шайбы забросили Мэт Робинсон (8-я минута) и Максим Шалунов (13). Матч стал юбилейным для нападающего армейцев Никиты Сошникова (200 матчей в КХЛ) и защитника ярославцев Максима Осипова (400).

ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4−3. В первом, четвертом и шестом матчах противостояния выиграли ярославцы (2:0, 3:0, 2:1 ОТ), а во второй, третьей и пятой встречах сильнее были армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2).

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В финале Западной конференции подопечные Игоря Никитина встретятся с петербургским СКА, который ранее одержал победу в серии над московским «Динамо» со счетом 4−1. Серия начнется 2 апреля в Москве. На Востоке друг с другом сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», их противостояние стартует в столице Татарстана 3 апреля.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встречались до этого один раз, в сезоне-2016/17 на стадии четвертьфинала «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.