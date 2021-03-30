Звездный десант для «Барыса», или кто помог бы Дицу и компании в борьбе за Кубок Гагарина

Казахстанский клуб «Барыс» досрочно покинул розыгрыш Кубок Гагарина, но еще в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мог бороться за общую победу в турнире. О нескольких игроках, которые играли за столичную команду и могли бы изменить «плохую» ситуацию — в материале корреспондента Vesti.kz.

Противостояние с магнитогорским «Металлургом» обнажило несколько проблемных позиций «Барыса», на которые нужно найти более продуктивных исполнителей. Мы «пригласили» в казахстанскую команду игроков, не затерявшихся в Лиге после отъезда из Нур-Султана, став настоящими звездами.

Команда Барыс

Вратарь: Эдди Паскуале

Канадский голкипер мог вывести «Барыс» в поздние стадии прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, а в новом едва не обыграл московский ЦСКА. Практически весь сезон Паскуале шел в группе лучших по позиции, хотя в период выступления за «Барыс» его не считали фаворитом, но он показывал практически такие же результаты. В «Локомотиве» канадец подтвердил свой статус.

Защитники: Даррен Диц (19+23) — Атте Охтамаа (6+11)

Оптимальная пара. Вряд ли Дица можно охарактеризовать, как просто защитника. Он опасен в атаке и агрессивен в обороне. Но с его активностью впереди у «Барыса» появляются бреши в защите. Весь сезон капитану подбирали напарника, который мог бы страховать и отрабатывать за двоих, но не против продолжить поиски.

33-летний финский хоккеист — едва ли не наилучший вариант. В прошлом сезоне он органично влился в состав «Барыса», а в текущем укрепил «Локомотив». Охтамаа не такой результативный, как Диц, но три его гола в овертаймах принесли ярославцам победы (лучший результат в команде).

Нападающие: Найджел Доус (26+22) — Корбэн Найт (21+26) — Кирилл Панюков (12+11)

36-летний Доус нашел себя в «Ак Барсе», ведь он не только результативен, но и полезен. Форвард набрал в плей-офф пять (3+2) очков и очень близок к главной серии турнира. Его роль совместима с той, которую он выполнял в «Барысе», но казанская команда сильнее и разнообразнее.

30-летний Найт в регулярном чемпионате практически повторил результат, с которым стал лучшим бомбардиром в дебютном сезоне за «Барыс» (40 против 41). Центральный нападающий усилил «Авангард», показывая на «точке» вбрасывания 60 и более процентов. Как и Доус, Найт бы стал определяющей фигурой в «Барысе».

Добавим к этому казахстанца Панюкова, который отлично вписался в ударное звено нового «Барыса». Не растерялся форвард и в плей-офф, набрав еще семь (4+3) очков. Агрессивный, быстрый и умелый нападающий мог бы оказаться полезным в трио с канадскими мастерами.

Добавим, что в текущем сезоне КХЛ столичная команда финишировала шестой в Восточной конференции, а в первом круге плей-офф «Барыс» проиграл «Металлургу» со счетом 2:4 в серии.