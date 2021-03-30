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16:50 (мск), источник: Vesti.kz

Конец эры канадских легионеров? Почему «Барыс» со сборной Казахстана не решают серьезных задач

Казахстанский клуб «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ассоциируется с командой, где есть классные легионеры, которые востребованы впоследствии более богатыми конкурентами и практически ежегодным выходом в Кубок Гагарина. И все. О вариантах развития столичного клуба, который не поставляет в Лигу своих воспитанников и за трофеи не борется, в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» не раз собирал очень сильный состав, подкрепляя его амбициозным тренерским штабом, но второе место в конференции и пару кругов в плей-офф — максимальный результат. То есть казахстанцы реально не претендуют на серьезные достижения, останавливаясь задолго до борьбы за чемпионский титул. Какие же варианты у базового клуба национальной сборной Казахстана?
Отказаться от легионеров, которые сейчас «делают разницу», а сэкономленные средства пустить на воспитание своих игроков. Или можно оставить все по-старому: приглашать средних иностранцев и надеяться, что трое из пяти не провалятся, а на освободившиеся места пригласить новых дебютантов. Есть и третий путь — самый маловероятный.

Выделить за раз огромный бюджет, серьезно побороться за Кубок Гагарина и потом сосредоточиться на молодежи. Так или иначе, нужно вернуться к началу диалога — важнее «Барыс» или сборная Казахстана. Заметных побед будто нет ни там, ни там. Почему? Клуб не должен так зависеть от «настроения» легионеров, а игру должны определять казахстанцы, а не временное усиление, или подход к сборной нужно изменить.

Речь не о том, что Казахстан никогда не выигрывал главные мировые турниры, а о том, как проект под названием «Барыс» не может надолго даже закрепиться в элитном дивизионе или открыть дорогу на Олимпиаду. Его потолок — это средние стадии отборочных циклов и выход в Кубок Гагарина. А дальше — заканчивается «топливо» и начинается разница в мотивации. Или в мастерстве.

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Возможный уход Джесси Блэкера с Кертисом Волком — шаг к обновлению состава. С учетом экономии в «Барысе», а казахстанцы, скорее всего, имеют более скромные контракты, чем у приглашенных одноклубников, у уроженцев нашей страны появится шанс заиграть в составе. Есть ведь успешные примеры. За 20 лет существования команды и на фоне успехов фарм-клубов должны же появиться игроки, которые способны взять на себя важные роли.

В серии с «Металлургом», например, такие игроки были лишь эпизодически. Или многоопытный Хенрик Карлссон с незаменимым Егором Шалаповым, основной стержень команды, а места выкуплены надолго. Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Леонид Метальников или Кирилл Панюков — лица «Барыса». Возможно, что казахстанскому хоккею нужна пауза, чтобы воспитать полноценное поколение игроков, которых наберется на новую команду.

Никакой трагедии нет. Если нужно, придут другие легионеры. Но если в «Барысе» реально хотят бороться за высокие места, а сборная — это боевая единица, то роль ненатурализованных исполнителей должна выйти на первую позицию. Если нет, то национальная команда так и останется «бонусом», который будет сковывать тренеров, а для игроков останется обязанностью, а не привилегией.

Напомним, ранее стали известны игроки, у которых есть действующие контракты с «Барысом» на новый сезон. Изменения могут коснуться не только состава, но и тренерского штаба. Некоторых исполнителей в «Барысе» все-таки хотели бы сохранить.

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