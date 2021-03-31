«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад. Итоги совета директоров КХЛ

«Адмирал» пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что задолженность «Адмирала» составляет 56 млн рублей.

«У “Адмирала” есть долги. Сегодня все [на совете директоров КХЛ] проголосовали за дополнительное условие — погашение долгов, — сказал Морозов. — На 2017 год у них был долг 146 млн рублей».

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» трижды выходил в плей-офф, но ни разу не проходил первый раунд.

Таким образом, в сезоне-2021/22 примут участие 24 клуба. Морозов сообщил, что нижегородское «Торпедо» в случае официального включения «Адмирала» в состав участников лиги с большой долей вероятности снова будет выступать в Западной конференции. Нижегородский клуб выступал в Западной конференции в последний раз в сезоне-2019/20, после чего был перемещен на Восток.

Возможный переезд «Спартака» в «Мегаспорт» и вынесенные матчи

Московский «Спартак», проигравший в первом раунде плей-офф ЦСКА (0−4 в серии) будет вынужден покинуть «ЦСКА-Арену» в следующем сезоне. Ранее источник сообщил ТАСС, что красно-белые ведут переговоры с московскими властями об аренды арены «Мегаспорт». «Спартак» предварительно ведет переговоры с городскими властями о проведении матчей на «Мегаспорте», — сказал Морозов.

Президент КХЛ также сообщил, что «Куньлунь Ред Стар» планирует продолжить проводить домашние игры в Мытищах. Китайский клуб был вынужден переехать в Подмосковье перед началом сезона-2020/21 в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

В КХЛ «Спартак» проводил домашние матчи на трех разных аренах. До 2015 года московский клуб играл во дворце спорта «Сокольники». В сезоне-2016/17 красно-белые проводили игры на малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники», а с начала сезона-2017/18 — на «ЦСКА-Арене» (ранее — «ВТБ Ледовый дворец»). В 2019 году «Спартак» уже рассматривал вариант с переездом на «Мегаспорт», но в итоге продлил контракт с «ЦСКА-Ареной» до окончания сезона-2020/21.

Также Морозов сообщил, что КХЛ намерена провести вынесенные матчи в других странах в следующем сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате проведение таких игр оказалось невозможным из-за пандемии. «Вынесенные матчи планируются, если вступят в силу разрешения на перелеты между государствами. Сейчас нельзя точно сказать, в каких странах это будет, но планы есть», — отметил Морозов.

КХЛ проводит вынесенные матчи в рамках регулярного чемпионата с целью популяризации лиги в других странах. Последней такой игрой была встреча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» (4:3 ОТ) 23 декабря 2019 года, которая прошла в швейцарском Давосе.

Неделя звезд КХЛ, включающая в себя Матчи звезд Молодежной хоккейной лиги, Женской хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, также не состоялась. Ее планировали провести в Риге. «По Матчу звезд мы сейчас будем разговаривать с Латвией, у нас за год появились и другие идеи. Все-таки в Латвии сейчас не совсем стабильная обстановка, держим в голове несколько вариантов проведения Недели звезд, мы не хотим провести ее без зрителей», — рассказал Морозов.

Долгов нет

Пол зарплат в КХЛ в следующем сезоне составит 35% от потолка зарплат — 315 млн рублей. Согласно стратегии развития КХЛ пол зарплат к сезону-2023/24 увеличится до 50% от потолка зарплат, который составляет 900 млн рублей. В сезоне-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

«Салават» полностью погасил все долги перед КХЛ, — сказал Морозов. — С ЦСКА ведется работа. Мы договорились с клубом, что все долги будут погашены до начала следующего чемпионата, — сказал Морозов.

По прошедшему сезону ни один из клубов КХЛ не имеет задолженностей перед игроками и персоналом. «У “Спартака” были долги, они закрыли их буквально на днях. На данный момент есть небольшие долги у одной команды, но это только из-за перевода средств», — сообщил президент КХЛ.

Также на совете директоров обсуждался вопрос проведения матчей между клубами КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне «Рейнджерс» выиграли у магнитогорского «Металлурга» со счетом 4:3. В октябре 2010 года в товарищеских матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» (5:3), а «Финикс» в Риге выиграл у местного «Динамо» (3:1).

Член совета директоров КХЛ и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что все матчи лиги должны проходить на одинаковых площадках. Клубы КХЛ играют на площадках финских (60×28 м) и канадских (60×26 м) размеров. Нижегородское «Торпедо» проводит свои домашние матчи на площадке размером 60×29 м.