У российского хоккеиста украли из машины 800 тысяч рублей

По информации источника, происшествие произошло на стоянке в «Москва-Сити». 21-летний спортсмен припарковал свой автомобиль, но закрыть его забыл. В салоне Синегубкин оставил рюкзак с деньгами, которого по его возвращении уже не было. Отмечается, что полиция начала проверку. Видимых повреждений на автомобиле обнаружено не было.