Крикунов покинет «Динамо», Шипачев просит у клуба 120 миллионов и сохранение Кагарлицкого

Как стало известно «СЭ», в среду состоялось совещание руководства московского «Динамо», на котором было принято окончательное решение, что Владимир Крикунов не сохранит должность главного тренера. Фаворитом на это место остается Олег Знарок.

Также, по нашим данным, нападающий Вадим Шипачев дал «Динамо» неделю на ответ по поводу ситуации с контрактом хоккеиста. Форвард хочет повторения условий этого сезона (120 миллионов рублей в год) и сохранения в команде Дмитрия Кагарлицкого.