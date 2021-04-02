В «Барысе» не было такого игрока, или как клуб не угадал с новыми легионерами для КХЛ

«Барыс» в завершившемся для себя сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пригласил двух новых защитников-легионеров, но для них пришлось искать другие роли в команде, а не использовать на предполагаемых. О «неудачных» вариантах для казахстанской команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

Ударной силой в обороне столичного клуба является Даррен Диц. Капитан «Барыса» за два последних сезона набрал больше 70 очков, а напарником его в прошлом турнире был Атте Охтамаа (7+16). Третьим по набранным очкам был Джесси Блэкер (2+18), а еще три игрока финишировали с более чем десятком очков.

Команда Барыс

В прошедшем турнире система немного развалилась. Только Диц удержал планку по результативности, но его показатель полезности провальный «-16». Обычно у капитана было около нуля, а сейчас с ним на льду пропустили 55 шайб. Возможно, лидеру не хватало стабильного напарника, каким был Охтамаа, но в «Барысе» решили рискнуть и пригласить новых игроков.

Отыграв пару месяцев, передумали. В ноябре дебютировал 25-летний Диллон Хетерингтон (2+5). Он показал себя агрессивным игроком, которого можно использовать в меньшинстве, но и игру Дица дополнить не смог. В декабре в «Барысе» появился еще один габаритный защитник — 25-летний Алекс Линтуниеми (0+4).

Финский хоккеист не сразу вписался в игровой ритм, совершив несколько результативных ошибок. Ближе к финишу сезона Линтуниеми разыгрался, а тренерский штаб стал использовать его в большинстве. Но опять же напарником Дица легионер не стал. Как и Хетерингтон, ротацию он усилил, но игроки с подобными возможностями были и до их прихода.

Доигрывал сезон капитан с Алексеем Маклюковым (0+3), но перед новым сезоном казахстанской команде нужен более разносторонний «домосед». Пример Охтамаа показал, что приглашенным может быть и опытный игрок, который уже показывал серьезные результаты в КХЛ, а малоизвестный дебютант в расчете на удачу. Рискованные трансферы у «Барыса» чаще неудачные, чем наоборот.