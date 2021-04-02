ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 19-й минуте Иван Телегин вывел московских армейцев вперёд. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--138d56d3d894275c369b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--138d56d3d894275c369b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--138d56d3d894275c369b" data-vnd="138d56d3d894275c369b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=138d56d3d894275c369b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон набрал два очка за результативные передачи. Шат-аут оформил голкипер московских армейцев Ларс Юханссон. Швед отразил все 23 броска по своим воротам.