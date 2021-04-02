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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 19-й минуте Иван Телегин вывел московских армейцев вперёд. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон набрал два очка за результативные передачи. Шат-аут оформил голкипер московских армейцев Ларс Юханссон. Швед отразил все 23 броска по своим воротам.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1−0. Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.

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ЦСКА
3:0
2:0, 0:0, 1:0
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