ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада
В первом матче серии
В первом матче серии
Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 19-й минуте Иван Телегин вывел московских армейцев вперёд. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу.
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон набрал два очка за результативные передачи.
Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1−0. Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.