«Авангард» завалил непобедимый «Ак Барс» у него дома! В драматичной концовке все решил автогол от руки

«Ак Барс» — «Авангард» ни разу не дерби. И даже модным англицизмом вроде райвалри его толком не назовешь. Слишком мало по-настоящему громких столкновений было у них на действительно важных стадиях. Что вспоминается первым делом? Для болельщиков с каким-никаким стажем на первом месте «16 секунд Никулина». В первом сезоне КХЛ «Авангард», залетевший в плей-офф в последний момент, выбил сначала уфимцев, а потом чуть не выкинул за борт и казанцев. Планы омичей порушил уже легендарный бросок защитника в последней смене перед финальной сиреной.

Но когда это было? Страшно сказать — 12 лет назад! Впрочем, есть и более свежие примеры. Два года назад, когда главным тренером «Ак Барса» еще был Зинэтула Билялетдинов, команды не на шутку зарубились в первом раунде. Было много грязи, спорных судейских решений, скандалов и перестрелки в прессе. С тех пор отношения казанцев с омичами заметно обострились. Начиная с войны smm, заканчивая переездом ведущей Зухры Уразбахтиной из Татарстана в Подмосковье — все добавляло бензина в этот костер. Новая встреча, теперь уже в финале конференции, стала логичным продолжением.

Эта серия была бы еще круче, будь в составах команд больше «бывших».

А ведь помимо Зухры с зеленого на красный меняли цвета Эмиль Гарипов и Алексей Потапов, но первый уже полгода как игрок «Динамо», а второму не нашлось места в составе на первую игру серии. «Авангард» вообще был вынужден сильно видоизменить свою четвертую тройку. Прежде всего, связано это с травмой Андрея Стася. Впрочем, у казанцев лазарет выглядит даже внушительнее. Не до конца был готов играть основной вратарь Тимур Билялов, а один из ведущих форвардов Стефан Да Коста остался вне заявки. Данис Зарипов вроде бы в полном здравии, но по-прежнему не входит в планы Дмитрия Квартальнова.

И надо же было такому случиться, что счет открыло то самое модернизированное четвертое звено «Авангарда». Сочетание, куда внедрили силовика Комарова и потерявшего игровую практику Каблукова, выглядело слабым местом команды Хартли. Но в плей-офф для того, чтобы забить, иногда достаточно простых решений. Не самые выдающиеся с точки зрения мастерства форварды «ястребов» перекрыли видимость Адему Рейдеборну, а наброс Кирилла Готовца от борта сделал свое дело. Первую шайбу в этой серии забросил, пожалуй, худший защитник «Авангарда».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_21dc4555320c1ead93eb6c0724adfd03_hd/q780121/9309a316f64ef270fae67af8c7b2eded/4773142225?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что еще любопытно, так это то, что гости забили со второго броска в створ! «Авангард» не летел вперед, не пытался завладеть инициативой. Да и мог ли? Казанцы начали так, как и должна команда, которая прошла два раунда без единого поражения. Прежде всего, подопечные Квартальнова пытались растаскивать Грубеца передачами. Даже не бросая, игроки «Ак Барса» заставляли вратаря соперника двигаться. Но чех держался молодцом, быстро перемещаясь между штангами.

У «Ак Барса» в первом периоде было в два раза больше бросков и больше моментов, чем у «Авангарда», но это не помешало им уйти на перерыв со счетом 0:1. В основном, правда, за счет прострелов на пятак и попыток занести шайбу в ворота тачдауном. Здесь проявлялось преимущество хозяев в габаритах. Шансы под воротами добывали Фисенко, Воронков и другие крупные парни. Ну, а с наступлением второго периода парни Квартальнова охотно пользовались преимуществом ближней лавки, постоянно меняясь во время атаки. «Авангард» тем временем играл на контратаках, моментально расправляя свою пружину. Но при этом в завершении действовали несколько прямолинейно. В частности, Рид Буше в упор не видел своих партнеров.

Чем дальше — тем больше на льду возникало стычек. Ящик пандоры открыл Кирилл Петров, чуть было не сравняв счет. Неиспользованный момент привел к потасовке у ворот «Ак Барса», главными героями которой стали Воронков и Емелин. Капитан «ястребов» вообще участвовал, кажется, в каждой стычке. Он успел «покусаться» и Фисенко, и Лукояновым… Как тут не вспомнить о том, что железную пластину Алексей получил после драки с Александром Свитовым, который на тот момент был игроком «Авангарда»? А когда вместе с Емелиным завелся другой ветеран Илья Ковальчук, это стоило гостям слишком дорого.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7720e493f7728014841af3a8c902a359_hd/q780165/492fc3d718be8d82353d36c9ff8e55d9/4773142280?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барсу» упорно не давалась игра в большинстве. Порой команде Квартальнова не получалось даже просто войти в зону с контролем. Но с третьей попытки они все-таки добились своего. Забил тот самый Петров, который минут за десять до этого не реализовал стопроцентный момент. Помог ему рикошет от конька Вилле Покка. Случайным ли выдался этот гол? И да, и нет. Ведь казанцы забили так, как пытались на протяжении всего матча: растягивая вратаря и оборону поперечными передачами. Методичность рано или поздно дает плоды.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0e1077c2efa1707604f1d4bc4a08531c_hd/q780169/375f3d684f2558322265ec6c814b2be1/4773142303?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каким вы представляете третий период в матче плей-офф при ничейном счете? Предельная осторожность, игра без прокатов и минимум моментов. Именно по таким лекалам и действовали «Ак Барс» с «Авангардом». Долгое время не происходило вообще ничего, за что можно было зацепииться глазу. Но столкнулись Лукоянов с Емелиным, которые и раньше часто пересекались на площадке. На этот раз форвард «барсов» отправил капитана «ястребов» в раздевалку, не получив за это и двух минут штрафа.

И надо же было такому случиться, что вместо ожидаемого овертайма зрители на «Татнефть-арене» увидели удивительную развязку. Кирилл Семенов совершил такой же просто наброс, как Готовец в первом периоде, и он стал для гостей победным. Драмы эпизоду добавило то, что шайба юркнула в ворота после рикошета от руки Михаила Глухова. В футболе такое бы засчитали как автогол. Команда Хартли разрушила миф о непобедимости «Ак Барса» и повела в серии!