СКА бессилен против идеального механизма чемпиона. Питер не может забить ЦСКА уже 120 минут
В серии уже 2−0 в пользу московской команды.
В серии уже 2−0 в пользу московской команды.
После проигранного вчистую первого матча серии (0:3) тренерский штаб СКА решился на кардинальные изменения состава. Из заявки исчез Хелльберг, празднующий сегодня 30-летие. Бэкапом Самонова стал молодой Николаев, что позволила питерцам поставить пять полевых легионеров. Появился Стремвалль, который провел лишь один матч с московским «Динамо» во втором раунде, была восстановлена молодежная тройка, а капитан Кетов и форвард Кузьменко были отправлены в запас. У ЦСКА все было
Как и ожидалось, характер второго матча мало чем отличался от первого. «Огня» от этого дерби ждать точно не стоит. ЦСКА в принципе не настроен показывать открытый хоккей, СКА же вынужден играть также закрыто, иначе быстро пропустит. За первые пять минут встречи вообще не было ни одного острого момента. И даже борьбы было особо не видно. Хотя, когда на первой минуте Лайпсик стал толкаться с Фантенбергом, показалось, что будет много стычек. Но и этого не было. Питерцы действовали первым номером, а хозяева предпочитали использовать контратаки. У обеих команд толком не выходило. В один момент показалось, что у соперников есть только одно решение в атаке: наброс защитника от синей линии на пятак, а там авось повезет. Не везло.
От такого действия легко было заскучать на трибунах. Однако болельщики ЦСКА не сдавались и довольно громко поддерживали свою команду. На воскресный матч пришло много вип-гостей: глава СКА и КХЛ Геннадий Тимченко, министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель Президента РФ Сергей Иванов. В перерыве они задержались внутри ложи и чуть не пропустили гол ЦСКА. В начале второго периоде на контратаке Окулов отдал на Шалунова, и тот переиграл Самонова. Максим забивает в третьей встрече подряд и лидирует в гонке снайперов (всего у него 7 голов).
После гола на льду стало повеселее. Гости с еще большим рвением бежали в атаку, вот только получаться у них впереди стало меньше. Ближе к середине матча стало окончательно ясно, что москвичи владеют полным преимуществом. Уйма моментов создавала тройка Шалунова, Локтионов с Лайпсиком убегали практически «два в ноль». У СКА было все больше обрезов, и только чудо (и Самонов) помешали хозяевам забить пару голов. Хоккеисты ЦСКА, казалось бы, контролировали ситуацию и даже в
В итоге команда Брагина так и не смогла забить, а только пропустила за 7 секунд до сирены. За 120 минут армейского дерби у питерцев 0 голов. И с такой статистикой совершенно непонятно, как СКА собирается спасать серию дома. Работающего плана B у тренерского штаба из Северной столицы, кажется, просто не существует. Сейчас все выглядит так, что ЦСКА идет на 4−0 в финале Запада.
Дарья Тубольцева