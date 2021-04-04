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20:32 (мск), источник: Sport24

СКА бессилен против идеального механизма чемпиона. Питер не может забить ЦСКА уже 120 минут

В серии уже 2−0 в пользу московской команды.

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После проигранного вчистую первого матча серии (0:3) тренерский штаб СКА решился на кардинальные изменения состава. Из заявки исчез Хелльберг, празднующий сегодня 30-летие. Бэкапом Самонова стал молодой Николаев, что позволила питерцам поставить пять полевых легионеров. Появился Стремвалль, который провел лишь один матч с московским «Динамо» во втором раунде, была восстановлена молодежная тройка, а капитан Кетов и форвард Кузьменко были отправлены в запас. У ЦСКА все было по-старому (кроме 7-го защитника, который почти не играет). Да и зачем что-то менять, когда у команды вообще не возникло проблем в стартовой игре.

Как и ожидалось, характер второго матча мало чем отличался от первого. «Огня» от этого дерби ждать точно не стоит. ЦСКА в принципе не настроен показывать открытый хоккей, СКА же вынужден играть также закрыто, иначе быстро пропустит. За первые пять минут встречи вообще не было ни одного острого момента. И даже борьбы было особо не видно. Хотя, когда на первой минуте Лайпсик стал толкаться с Фантенбергом, показалось, что будет много стычек. Но и этого не было. Питерцы действовали первым номером, а хозяева предпочитали использовать контратаки. У обеих команд толком не выходило. В один момент показалось, что у соперников есть только одно решение в атаке: наброс защитника от синей линии на пятак, а там авось повезет. Не везло.

От такого действия легко было заскучать на трибунах. Однако болельщики ЦСКА не сдавались и довольно громко поддерживали свою команду. На воскресный матч пришло много вип-гостей: глава СКА и КХЛ Геннадий Тимченко, министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель Президента РФ Сергей Иванов. В перерыве они задержались внутри ложи и чуть не пропустили гол ЦСКА. В начале второго периоде на контратаке Окулов отдал на Шалунова, и тот переиграл Самонова. Максим забивает в третьей встрече подряд и лидирует в гонке снайперов (всего у него 7 голов).

После гола на льду стало повеселее. Гости с еще большим рвением бежали в атаку, вот только получаться у них впереди стало меньше. Ближе к середине матча стало окончательно ясно, что москвичи владеют полным преимуществом. Уйма моментов создавала тройка Шалунова, Локтионов с Лайпсиком убегали практически «два в ноль». У СКА было все больше обрезов, и только чудо (и Самонов) помешали хозяевам забить пару голов. Хоккеисты ЦСКА, казалось бы, контролировали ситуацию и даже в чем-то помогали сопернику. Не реализовывали стопроцентные моменты (привет Сошникову в середине третьего периода) и много удалялись. Игра при численном преимуществе была чуть ли не последним шансом для гостей забить в этой серии. Питерцы неплохо действовали в большинстве: расставлялись правильно и моменты имели, но Юханссон держался стойко. Что бы ни делали игроки СКА, ничего не получалось. И вроде бы молодежная тройка активно лезла на ворота, и Ткачев с Бурдасовым придумывали в атаке — все равно по нулям. Идей в нападении не было.

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В итоге команда Брагина так и не смогла забить, а только пропустила за 7 секунд до сирены. За 120 минут армейского дерби у питерцев 0 голов. И с такой статистикой совершенно непонятно, как СКА собирается спасать серию дома. Работающего плана B у тренерского штаба из Северной столицы, кажется, просто не существует. Сейчас все выглядит так, что ЦСКА идет на 4−0 в финале Запада.

Дарья Тубольцева

ЦСКА
2:0
0:0, 1:0, 1:0
СКА
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