Новый главный тренер для «Барыса»? Наставник уже выводил казахстанский клуб в Кубок Гагарина

Известного российского тренера Владимира Крикунова «сватали» в сборную Казахстана, но именитый специалист был бы полезнее для «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О варианте для команды из Нур-Султана — в материале корреспондента Vesti.kz.

Крикунов выигрывал с московским «Динамо» чемпионат России еще до создания КХЛ, а в новом турнире до главной серии еще не доходил. Почему он может быть интересен «Барысу»? Он уже работал в Казахстане: не только уверенно выходил в плей-офф Лиги, но и успел потренировать национальную команду.

Команда Барыс

Возможно, что результатами он не превзошел заметно Юрия Михайлиса, но Крикунов опытнее и искушеннее. Он работал не только с «Барысом» или «Динамо», а еще с «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Его походы за главным призом, как мы упоминали, завершались досрочно, но он был в топе Восточной конференции.

С «Барысом» же, как и Михайлис, Крикунов финишировал шестым на «Востоке», а в супердуэли проиграл «Трактору». Столичный клуб начал серию с двух выездных побед, но третья сеянная команда выиграла три следующие игры, а в решающей встрече челябинцы победили со счетом 3:5.

Крикунов доигрывал сезон без двух ведущих голкиперов (Теему Лассила и Виталий Еремеев на двоих сыграли более 50 игр), а дебютанту Павлу Полуэктову удалось в первом Кубке Гагарина в карьере выиграть только один матч из трех. Движущей силой той команды были Брэндон Боченски, Дастин Бойд и Найджел Доус, а в обороне часть сезона блистал Виктор Хедман.

Сейчас команда, скорее всего, не такая яркая, но в ней есть несколько заметных легионеров, как и прежде, а также основа сборной Казахстана. С учетом успешности Крикунова в последних сезонах, он мог бы заключить «недорогой» контракт с «Барысом», а тренерский штаб Михайлиса сохранил бы позиции, ведь отработали они неплохо.

Крикунов может помочь команде добавить в «физике», а в ключевые моменты игр подсказывать решения, которые бы помогли выигрывать матчи. С другой стороны, появившаяся информация о «приглашении» российского специалиста может стать отвлекающим маневром. Но вряд ли «Барыс» сможет заманить более востребованного и перспективного тренера, а Крикунов может приехать в Казахстан.