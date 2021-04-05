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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в финале Востока КХЛ

КАЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли у казанского «Ак Барса» во второй игре финала Восточной конференции КХЛ и повели 2−0 в серии.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» победил в Казани со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Кирилл Готовец на 32-й минуте и Клим Костин (51-я).

Третий матч серии до четырех побед пройдет в Балашихе 7 апреля.

Ак Барс
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Авангард
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