«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в финале Востока КХЛ
КАЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли у казанского «Ак Барса» во второй игре финала Восточной конференции КХЛ и повели 2−0 в серии.
КАЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли у казанского «Ак Барса» во второй игре финала Восточной конференции КХЛ и повели 2−0 в серии.
«Авангард» победил в Казани со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Кирилл Готовец на 32-й минуте и Клим Костин (51-я).
Третий матч серии до четырех побед пройдет в Балашихе 7 апреля.