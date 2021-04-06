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12:07 (мск), источник: Sport24

СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжелом состоянии, у него токсический шок печени

Интернет-издание «БИЗНЕС Online» сообщило подробности о состоянии защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

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Источник: Sport24

После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом», который прошел в субботу в Казани, 34-летний хоккеист обратился с температурой в Республиканскую клиническую больницу № 2. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

Емелина отправили в РКБ, и сейчас он находится, по оценке врачей, в тяжелом состоянии, но в сознании. Специалисты отмечают, что Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Принято решение о переводе защитника на лечение в Москву.

«Авангард» выиграл у «Ак Барса» оба матча в Казани и ведет в серии 2−0. Третья игра пройдет 7 апреля в Балашихе.

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Ак Барс
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Авангард
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