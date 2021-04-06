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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Знарок подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1»

Российский тренер Олег Знарок станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Знарок подписал контракт по схеме «1+1», в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1−4).

Ранее «Спартак» проинформировал о решении не продлевать контракт с тренерским штабом Знарка.

«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2−4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0−4).

Знарок уже тренировал «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.

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