Источник: Знарок подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1»
Российский тренер Олег Знарок станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский тренер Олег Знарок станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Знарок подписал контракт по схеме «1+1», в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.
Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1−4).
«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде
Знарок уже тренировал «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.