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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался

Российский тренер Олег Знарок не станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клуб неожиданно изменил решение относительно кандидатуры Знарка.

Сообщается, что стороны должны были подписать контракт 6 апреля. Пока неизвестно, какие факторы вмешались в ход переговоров.

Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1−4).

Ранее «Спартак» проинформировал о решении не продлевать контракт с тренерским штабом Знарка.

«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2−4, а в этом сезоне в первом раунде всухую проиграли ЦСКА (0−4).

Знарок тренировал «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.

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