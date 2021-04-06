Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался
Российский тренер Олег Знарок не станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ».
Российский тренер Олег Знарок не станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, клуб неожиданно изменил решение относительно кандидатуры Знарка.
Сообщается, что стороны должны были подписать контракт 6 апреля. Пока неизвестно, какие факторы вмешались в ход переговоров.
Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1−4).
«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде
Знарок тренировал «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.