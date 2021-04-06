Клуб КХЛ «Сибирь» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Заварухиным

«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф сезона-2019/20 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее», — говорится в заявлении команды.