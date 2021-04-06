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16:22 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Сибирь» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Заварухиным

ТАСС, 6 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Николаем Заварухиным. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

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Контракт с 46-летним россиянином рассчитан до 30 апреля 2021 года.

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«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф сезона-2019/20 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее», — говорится в заявлении команды.

В текущем сезоне «Сибирь» стала девятой в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.

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