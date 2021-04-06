Клуб КХЛ «Сибирь» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Заварухиным
ТАСС, 6 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Николаем Заварухиным. Об этом сообщает
ТАСС, 6 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Николаем Заварухиным. Об этом сообщает
Контракт с 46-летним россиянином рассчитан до 30 апреля 2021 года.
«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в
В текущем сезоне «Сибирь» стала девятой в Восточной конференции и не смогла пробиться в