Белорусский хоккеист Владислав Колячонок покинул минское «Динамо»

Владислав Колячонок пополнил состав минского «Динамо» в июле 2020 года. За сезон-2020/21 провел в КХЛ 46 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Забросив шайбу в ворота «Северстали» по ходу матча 29 сентября, Владислав Колячонок стал первым воспитанником СДЮШОР БФСО «Динамо», который отметился голом в КХЛ. К концу регулярного чемпионата игрок набрал хорошие кондиции и мог бы здорово проявить себя в плей-офф, но из-за травмы досрочно завершил сезон в КХЛ.