Тренер ЦСКА процитировал Ленина после третьей победы над СКА

ЦСКА во вторник со счетом 5:2 обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. После этого выигрыша московские армейцы ведут 3−0 в серии до четырех побед. В розыгрыше Кубка Гагарина-2015 ЦСКА уступил СКА, хотя также вел 3−0 в третьем раунде плей-офф. Никитин в сезоне-2014/15 был ассистентом в штабе Дмитрия Квартальнова в московском клубе.

«Какие уроки извлёк из камбэка СКА с 0−3 в 2015 году? Жизнь — такая штука, нужно постоянно учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич. Историю нужно знать, чтобы не повторить глупостей. Ребята многие знают эту историю, она случилась не так давно», — заявил Никитин на пресс-конференции.

Также Никитин заявил, что хоккеисты ЦСКА вальяжно провели первый период.

«Мы немного вальяжно играли в первом периоде. В перерыве попросили ребят сконцентрироваться, они молодчики — откликнулись. Ничего специфического не говорили. Марио Кемпе пропустил две игры, нужно ребят держать в тонусе, поэтому сегодня играл он, (Брендэн) Лайпсик отдыхал, на место (Никиты) Сошникова поставили Марио, а Соша сыграл на месте Марио. Можно было просто поменять Лайпсика на Кемпе, но мы решили сыграть таким составом, чтобы выиграть. В этом и есть причина рокировок», — сказал Никитин на пресс-конференции.