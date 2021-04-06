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6 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Тренер ЦСКА процитировал Ленина после третьей победы над СКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин вспомнил цитату Владимира Ленина «учиться, учиться и еще раз учиться» после третьей победы в серии против петербургского СКА.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА во вторник со счетом 5:2 обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. После этого выигрыша московские армейцы ведут 3−0 в серии до четырех побед. В розыгрыше Кубка Гагарина-2015 ЦСКА уступил СКА, хотя также вел 3−0 в третьем раунде плей-офф. Никитин в сезоне-2014/15 был ассистентом в штабе Дмитрия Квартальнова в московском клубе.

«Какие уроки извлёк из камбэка СКА с 0−3 в 2015 году? Жизнь — такая штука, нужно постоянно учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич. Историю нужно знать, чтобы не повторить глупостей. Ребята многие знают эту историю, она случилась не так давно», — заявил Никитин на пресс-конференции.

Также Никитин заявил, что хоккеисты ЦСКА вальяжно провели первый период.

«Мы немного вальяжно играли в первом периоде. В перерыве попросили ребят сконцентрироваться, они молодчики — откликнулись. Ничего специфического не говорили. Марио Кемпе пропустил две игры, нужно ребят держать в тонусе, поэтому сегодня играл он, (Брендэн) Лайпсик отдыхал, на место (Никиты) Сошникова поставили Марио, а Соша сыграл на месте Марио. Можно было просто поменять Лайпсика на Кемпе, но мы решили сыграть таким составом, чтобы выиграть. В этом и есть причина рокировок», — сказал Никитин на пресс-конференции.

«Журналисты создали клише о том, что мы выигрываем, если забиваем первыми, но мы в “регулярке” достаточно часто отыгрывались. Это нормальная ситуация для команды: без разницы — уступаешь ты по ходу матча или ведешь в счете, главное — выиграть», — отметил Никитин.

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