Хоккеист «Спартака» рассказал о влиянии перенесенного коронавируса на сердце

По словам игрока, у него не было проблем с легкими. При этом у хоккеиста появились небольшие «нюансы» с работой сердца, которые касались только тренировочного процесса. Зубарев добавил, что врачи полностью контролировали ситуацию, а во время матчей его ничего не беспокоило.