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10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
Триумф российских фигуристок на ЧМ
11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о подготовке капитана клуба КХЛ к трансплантации печени

Капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина готовят к трансплантации печени. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, у защитника были диагностированы острая и подострая печеночная недостаточность. В ночь на среду, 7 апреля, спортсмена перевезли в столичный НИИ имени Склифосовского.

Во вторник, 6 апреля, стало известно о госпитализации Емелина. Это произошло в Казани после состоявшегося 3 апреля матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом».

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».

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