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14:49 (мск), источник: Матч ТВ

«О трансплантации печени речи не идет». Обозреватель «Матч ТВ» — с последними подробностями по Емелину

Обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков передал подробности о госпитализации защитника и капитана «Авангарда» Алексея Емелина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что игрока готовят к трансплантации печени.

— Навел справки. Алексей Емелин сейчас находится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. К нему на консилиум приходили в том числе врачи из отделения трансплантации. Собрались лучшие специалисты клиники, — сообщил Лысенков.

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Команда
Авангард

— Пока нет точного диагноза. Но и о трансплантации печени не идет речь. Это делать даже не думают. Как мне рассказали, состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Что он даже вставал с кровати, и не так все плохо.

— Но точного диагноза все еще нет, ждут результаты всех анализов. И давайте не нагнетать. Это не та тема, где стоит ловить хайп. Пожелаем здоровья капитану «Авангарда».

Напомним, что 34-летний хоккеист травмировался 3 апреля в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (3:1) и повредил нижнюю часть тела. Игрок был госпитализирован в казанскую больницу, а в ночь на среду его перевезли в Москву.

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