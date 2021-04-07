«О трансплантации печени речи не идет». Обозреватель «Матч ТВ» — с последними подробностями по Емелину

Ранее СМИ сообщили, что игрока готовят к трансплантации печени.

— Навел справки. Алексей Емелин сейчас находится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. К нему на консилиум приходили в том числе врачи из отделения трансплантации. Собрались лучшие специалисты клиники, — сообщил Лысенков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--821f40c40361faef0ecc" data-vnd="821f40c40361faef0ecc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=821f40c40361faef0ecc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Авангард

— Пока нет точного диагноза. Но и о трансплантации печени не идет речь. Это делать даже не думают. Как мне рассказали, состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Что он даже вставал с кровати, и не так все плохо.

— Но точного диагноза все еще нет, ждут результаты всех анализов. И давайте не нагнетать. Это не та тема, где стоит ловить хайп. Пожелаем здоровья капитану «Авангарда».